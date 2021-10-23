7 فوائد لتناول القهوة الخضراء.. تبطئ الشيخوخة وتدعم المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحاول كثير من الأشخاص إيجاد طرق سريعة ومضمونة المفعول لإنقاص وزنهم، ومنها اللجوء لتناول بعض المشروبات، ومن أبرزها «الشاي الأخضر والقهوة الخضراء».

وأُجريت الكثير من الدراسات العلمية حول تناول القهوة الخضراء، كوسيلة فعالة للتخلص من الدهون، وكشفت النتائج عن دورها الفعال في خسارة الوزن الزائد، وكشفت دراسات حديثة عن أنه لا ينحصر دورها في عملية حرق الدهون فقط، ولكن لها العديد من الوظائف الصحية الأخرى، حسبما أكد موقع «WebMD».

وأظهرت الدراسات بأن القهوة الخضراء، تساعد في إنقاص من 3 إلى 5 كجم من وزن متناوليها.

ورصد موقع «ويب إم دي»، و«Netmeds» سبعة فوائد لتناول القهوة، حيث تخفض نسبة السكر في الدم، وتساعد في التخلص من الدهون، وتخفض ضغط الدم المرتفع، وتعمل على الشعور بالنشاط، وإبطاء الشيخوخة، وتدعم المناعة، وتجنب الإصابة بالزهايمر.

احذر الإفراط في تناول البن الأخضر بدون علم الطبيب

كما شدد الموقع، على عدم تناول القهوة الخضراء دون استشارة الطبيب المختص، لتحديد الكمية الصحية لتناولها، فهي تختلف من شخص لآخر، وعند الإفراط في تناولها، قد يسبب ظهور أعراض جانبية، تضر بصحة الجسم، موضحة فيما يلي: الشعور بالقلق- القلق- ارتفاع ضغط الدم- الصداع- اضطراب بالمعدة.

وينصح موقع «WebMD» بعدم تناول القهوة للذين يعانون من أمراض القلب وهشاشة العظام والاكتئاب والبالغات سن اليأس، إلا بعد استشارة الطبيب.

ما هي القهوة الخضراء؟

والقوة الخضراء، عبارة عن حبة بن خضراء «نية» غير محمصة، ويُحصل عليها من حبوب البن الخام، وتحتوي على مواد حمضية تساعد في التخلص من الوزن الزائد، ومركبات نباتية تقدم العديد من الفوائد للصحة، لذلك ينصح بتناولها، ولكن تحت إشراف الطبيب.