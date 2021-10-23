7 نصائح بسيطة للتخلص من رائحة القدم الكريهة.. مزيلات العرق وصودا الخبز

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تسبب رائحة القدمين حرجًا شديدًا لصاحبها، وإذ كنت تعاني من ذلك، فعليك البحث عن حلول كثيرة للتخلص منها والسيطرة عليها، فالسبب في انبعاثها هو اختلاط البكتيريا الموجودة في الحذاء أو الجورب مع القدم ما يؤدي لتلك الرائحة الكريهة.

وبحسب ما عرضته «سبوتينك» عن بعض الخطوات التي تخلصك من رائحة القدم الكريهة، فإنها لن تستغرق سوى وقت قليل، ولن تحتاج سوى التعود عليها وإدراجها ضمن روتينك اليومي.

النظافة

يمكنك استخدام صابون لطيف للجسم والقدمين جيدًا، من خلال فركها بفرشاة أو لوفة الغسيل أثناء الاستحمام.

جفاف القدمين

لا ترتدي الجورب والأحذية وقدميك مازالت مبتلة، لأن الرطوبة تختبئ بين أصابع القدم وتحت الأظافر، لذلك تأكد من جفاف القدمين قبل ارتدائهما.

الأظافر

قومي بقص الأظافر بانتظام فهي أيضًا تساعد في الحفاظ على نظافة القدم.

الجوارب

احرصي دائمًا على تغيير الجوارب بشكل يومي وتجفيفها جيدًا قبل ارتدائها، كما يجب أيضًا تغيير الجوارب بعد ممارسة أي نشاط شاق.

دع قدميك تتنفس

كلما كان بإمكانك ارتداء الصنادل أو الأحذية التي تسمح بمرور الهواء عند ارتداء الأحذية، يكون أفضل.

صودا الخبز

صودا الخبز تحيد الأحماض التي تعزز البكتيريا داخل القدم، فالعرق البشري حمضي قليلا بطبيعته، ما أنه يمتص الرطوبة ببساطة، مما يقلل من الظروف التي تزدهر بها البكتيريا المنتجة للرائحة الكريهة، كما أنه يعد أرخص وسيلة لعلاج الأحذية ذات الروائح غير الطيبة.

ولاستعمال صودا الخبز يجب نثر البعض منها داخل الحذاء، ثم رجها وهي داخلها، وتركها بعدها لمدة 24 ساعة، وأخيرا إزالة بقايا المسحوق من الحذاء وارتدائه ثم ستشعر بالفرق.

مزيلات العرق

إذا لم تفلح أي من الوسائل السابقة يمكنك استخدام مزيلات العرق للقدم أو بخاخ مضاد للفطريات بالتأكيد تكون خيار ممتاز.