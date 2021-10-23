من هي صاحبة الإطلالة الأجرأ في ختام مهرجان الجونة 2021؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

استطاعت نجمات الفن خطف الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال حضورهم فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ، فمن هي صاحبة هذه الإطلالة؟.

ترى مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحها لـ "الخليج 365"، أن الفنانة جورجينا طواف هي التي تستحق هذا اللقب في ختام مهرجان الجونة.

وخطفت جورجينا الأنظار على السجادة الحمراء بفستان أسود كت، يتميز بقصة حملات الصدر المبالغ فيها، مع البطن المكشوف المغطي بالتول مع الأكتاف العارية، فهي إطلاله قوية وجريئة أدت إلى إبراز قوامها، ومن الناحية الجمالية، الشعر والمكياج الكلاسيكي أيضا كانوا أكثر إثارة.

وشهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة آخر إطلالات النجمات خلال حفل ختام الدورة الخامسة بعد أن تألقن منذ الافتتاح الخميس الماضي، وعلى مدار 8 أيام.

ودوما ما تتنوع إطلالات النجوم والنجمات، وتتميز بالأناقة والجاذبية وحتى الغريبة والمثيرة، ومن ثمّ تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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