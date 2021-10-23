إطلالات أنيقة وجريئة.. أبرز الفيديوهات للنجوم على السجادة الحمراء بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تتسابق النجمات على خطف أنظار عدسات كاميرات المصورين، والمتابعين، لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بالظهور في كامل أناقتهن على السجادة الحمراء وارتداء أحدث وأجمل التصاميم لجذب الأنظار إليهن.

ونستعرض تجميعة لأبرز الفيديوهات الخاصة بنجوم الفن على السجادة الحمراء خلال فعاليات المهرجات الذي اختتم أمس الجمعة، على النحو التالي:

بدعم زوجها.. بشرى ساحرة على ريد كاربت ختام الجونة

بإشارة وتحية للمصورين..فيفي عبده على السجادة الحمراء في ختام "الجونة السينمائي"

ثراء جبيل بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان الجونة

"بسبب الفستان".. موقف مُحرج لـ منى زكي على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

فستان مزين برسمة الثعبان إطلالة سمية الخشاب في ختام الجونة

بصيحة الشراشيب شاهد إطلالة بوسي شلبي في ختام الجونة

بإطلالة ناعمة.. مريم الخشت تتالق في ختام الجونة

سمية الخشاب بإطلالة جذابة على ريد كاربت مهرجان الجونة: "تمام كده؟"

"أنا أصلا باليرينا".. بُشرى تكشف سر ظهورها بـ 5 فساتين في يوم واحد بمهرجان الجونة

بسبب "فطوطة".. محمود الليثي ومايان السيد وأروى جودة يخطفون الأنظار بمهرجان الجونة

"عندها 2 مليون متابع على انستجرام" .. شاهد إطلالة هادية غالب بمهرجان الجونة

إطلالة جذابة لـ محمد فراج وبسنت شوقي على الريد كاربت لمهرجان الجونة في يومه الثالث

شاهد .. إطلالة رانيا يوسف في اليوم الثالث لمهرجان الجونة

بفستان مفتوح .. دينا الشربيني بإطلالة جريئة على ريد كاربت الجونة في يومه الثالث

قبلة في الهوا .. أروى جودة تستعرض فستانها للمصورين على الرد كاربت

بفستان مفتوح..رانيا يوسف في إطلالة ملفتة في مهرجان الجونة

إطلالة مثيرة لنجلاء بدر بمهرجان الجونة

"بسبب الفستان".. موقف مُحرج لـ منى زكي على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أغرب إطلالة على السجادة الحمراء.. كيف ظهرت مايا دياب بمهرجان الجونة؟

أروى جودة تلطم: "معييش فستان أحضر بيه افتتاح مهرجان الجونة"

وأُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين تألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

وعلى مدار 7 أيام منذ انطلاق المهرجان الخميس الماضي، طلّت النجمات بإطلالات متنوعة وجاذبة خطفت الأنظار كالعادة، وتصدرت اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، إما لجمال الإطلالة أو لجراءتها أو لغرابتها أو غيرها.

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