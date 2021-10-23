إطلالات عائلية في ختام الجونة.. منها فيفي عبده وحفيدتها وإلهام وابنة أخيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، ظهر العديد من نجوم الفن برفقة عائلتهم بإطلالات متميزة خطفت الأنظار، وهنا نستعرض لكم أبرز هذه الإطلالات.

- روجينا وأشرف زكي:

طلت الفنانة روجينا مرتدية فستانا باللون الفضي مزود بأكمام ومزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

أما زوجها الفنان أشرف زكي ارتدى بدلة باللون الأبيض ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق وبنطلون باللون الأسود، وارتدت ابنتهما فستانا متعدد الألوان بقصة الكب، وتركت شعرها منسدلا.

- فيفي عبده وحفيدتها:

وظهرت الفنانة فيفي عبده بفستان لامع فضفاض وذو أكمام، بفتحة حرف V على منطقة الصدر، مع كلاش ذهبي، ومتزينة بإكسسوارات ذهبية، واختارت تسريحة الشعر الناعم المنسدل على الظهر، واعتمدت مكياجًا قويًا.

وتألقت حفيدتها شهد بإطلالة ملفتة وجريئة، حيث ارتدت فستانا أسودا لامعا بقصة الوان شولدر، مكشوف بمنطقة البطن والساق، واختارت تسريحة الشعر المنسدل.

- إلهام شاهين وابنة أخيها:

كما طلت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة جذابة، فارتدت فستانا لامعا باللون الأخضر اللامع، مزود بأكمام طويلة، وحزاما من نفس خامة الفستان عند منطقة الخصر، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر القصير المنسدل، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق.

أما ابنة أخيها، ارتدت فستانا طويلا كت باللون الأسود اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود.