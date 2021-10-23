هند صبري بإطلالات رجالي على السجادة الحمراء بالمهرجانات: "بلبس هدوم جوزي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

خطفت الفنانة هند صبري، الأنظار بإطلالاتها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي خلال أيام فعالياته بداية من الافتتاح الخميس 14 أكتوبر الجاري وحتى حفل الختام أمس الجمعة.

ولعل إطلالة اليوم الثالث لها من بين الأبرز والتي أثار الجدل، إذ ارتدت أثناء العرض الخاص لفيلم كباتن الزعتري، بدلة باللون الأسود ببنطلون فضفاض وبليزر طويل بأكمام وتوب ستوميك باللون الأسود أيضا.

واعتادت هند صبري على الظهور بالبدل الرجالي في المهرجانات ولم تكن تلك المرة الأولى، ففي الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة ظهرت ببدلة رجالي باللون الأسود وقميص باللون الأبيض.

وتحدثت هند بشكل كوميدي عن إطلالتها حينها وكشفت عن استعانتها بملابس زوجها، وذلك أثناء لقائها ببرنامج The insider بالعربي، المذاع على قناة دبي الفضائية، وقالت مازحة: "مش لازم فستان لابد من التنوع والتجربة، النهاردة أخدت ملابس جوزي".

وفي مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76، ظهرت بإطلالة مختلفة، غلب عليها الطابع الرجالي، مرتدية قميص باللون الوردي مخطط طوليا بخطوط باللون الأبيض يشبه الاستايل الرجالي، وبنطلون باللون الأسود وحزام عند الخصر بنفس اللون.

وشهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، آخر إطلالات النجمات خلال حفل ختام الدورة الخامسة بعد أن تألقن منذ الافتتاح الخميس 14 أكتوبر، وعلى مدار 8 أيام.