حكاية فستان من الجونة.. جريء وتصدرت صاحبته التريند بسبب البطانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

يهتم الجماهير المحبة للسينما والفن بمتابعة الموضة وأزياء نجمات الفن خلال فعاليات أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وأثارت الإعلامية ريا أبي راشد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر "التريند"، بعد إطلالاتها على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق مساء الجمعة.

وظهرت الإعلامية ريا مرتدية فستان طويل كت باللون النبيتي، من تصميم جورج حبيقة، وتتميز قصته بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة، وما لفت الأنظار وجعلها حديث السوشيال ميديا هو أن الفستان كان من الشيفون الخفيف الشفاف، بدون بطانة.

والفستان من تصميم "georgeshobeika" والحذاء من "jimmy choo" ، والمجوهرات من "IRAM Jewelry".

وأعاد هذا الموقف في أذهان الجمهور فستان الفنانة رانيا يوسف رغم غيابها عن حفل الختام التي اعتاد الجمهور عليها الظهور بإطلالات جريئة في المهرجانات، وكان أشهرها ما عُرف بـ"فستان البطانة" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ40.

وأُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين يتألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.