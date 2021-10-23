بإطلالة ملفتة.. هذه هي ملكة الريد كاربت في ختام مهرجان الجونة 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

واصلت نجمات السينما والدراما المصرية خطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة السينمائي، سواء بتصميمات الفساتين الغريبة أو البسيطة أو الجريئة، وبين هذه الإطلالات، واحدة خطفت قلوب الجماهير لتحصل على لقب "ملكة الريد كاربت".

وقالت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي، إن الفنانة تارا عماد تستحق هذا اللقب في ختام مهرجان الجونة.

وأوضحت زينب لـ"الخليج 365"، أن "تارا" تألقت بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار، إذ ظهرت بإطلالة ملكية من توقيع مجموعة Zuhair Murad لربيع 2020.

وطلت تارا بجامبسوت مطرز بالزخرفات والحبيبات الكريستال الذهبية المرسومة بطريقه الهوت كوتيور، كما أن قصة الفستان أبرزت قوامها الممشوق بطريقة جمالية، فضلا عن أن اللون الذهبي من اتجاهات الموضة العالمية 2020 -2021.

وقالت مصممة الأزياء إن اختيار تارا للمكياج والشعر كان موفق، بالإضافة إلى أن الحذاء والحقيبة الذهبية جذب الإنظار إليها أكثر.