"بـ70 مليون جنيه؟".. السعر الحقيقي لفستان زوجة محمد زيدان في ختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

استطاع الثنائي لاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان وزوجته جذب الأنظار إليهما خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، التي اختتمت أمس الجمعة.

وأثارت "ميناس" زوجة زيدان إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالاتها المتميزة وأنوثتها، التي فجرتها خلال الفساتين المختلفة التي ظهرت بها في ليالي المهرجان.

وظهرت خلال حفل الختام مرتدية فستان طويل بمزيج من الألوان المبهجة، بقصة القلب من عند الصدر، وبصيحة الأوف شولدر، كما ظهرت بتسريحة الشعر المرفوع مع انسدال بعض الخصل الصغيرة، واعتمدت مكياج بألوان النود البسيطة والهادئة.

وتداول رواد مواقع التواصل صور الإطلالة، كما تداولوا أسعارًا مبالغة لها، جعلت البعض لا يصدق تلك الأسعار التي تكاد تكون "خرافية"، فوصلت إلى مبلغ سبعين مليون جنيهًا، فما حقيقة هذا السعر؟

الفستان من تصميم مصمم الأزياء الفلبيني " مايكل سينكو"، وبالبحث في الموقع الرسمي للمصمم، وجدنا أن سعر الفستان الذي يطلق على تصميم اسم "حلم الفراشة غير الملموس" 100 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من مليون ونصف جنيه مصري.

وذكر الموقع أن تصميم الفستان من طراز ULTRA VIOLET مستوحى من "فراشة"، والتصميم الأصلي له مزود بإكستنشن يبلغ طول ستة أمتار، ومزود أيضًا بخيوط من الحرير.

وقد استخدم لتصميم هذا الفستان القماش الشبكي المطرز بالأعمال الزخرفية والخرز الملون، من شركة المجوهرات العريقة "سواروفسكي"، كالبنفسجي، والأحمر، والأزرق، والوردي. كما طُرّز الفستان أيضاً بقطع كريستال سواروفسكي الملونة، والتي أضافت إليه لمعة استثنائية جعلته يتلألأ على السجادة الحمراء.

وأكثر ما يجعل الفستان قطعة استثنائية ومميزة، هو أنه صنع يدوياً كلياً، واستغرق العمل عليه حوالي ثلاثة آلاف ساعة، أي ما يعادل 125 يوماً متواصلاً.

واختارت زوجة زيدان ارتداء الفستان من دون تزويده بالاكستينشن الستة أمتار، لكن يشار إلى أن الممثلة وعارضة الأزياء الهندية، آيشواريا راي، كانت ارتدت الفستان ذاته وتألقت به خلال مشاركتها في الدورة الـ 71 من مهرجان كان السينمائي.

ووفقاً لسينكو، بحسب الحساب الرسمي للبراند الخاص به على "انستجرام" فإن فستان راي سُمي "حلم الفراشة غير الملموس"، لأنه استوحي من شكل الفراشة التي تخرج من شرنقتها إلى الحياة.

ويشتهر "مايكل سينكو"، الذي أسس علامته التجارية في دبي في العام 2003، بأعماله اليدوية الفاخرة، إذ سبق وأن عمل على العديد من الفساتين والتصاميم، من أهمها فستان زفاف فيكتوريا سواروفسكي، وريثة شركة الكريستال سواروفسكي، والذي تضمن أكثر من 100 ألف قطعة كريستال، وعمل عليه أكثر من 100 حرفي ماهر يدوياً.

وغالباً ما يصمم سينكو للعديد من مشاهير العالم، أمثال بيونسيه وجينيفير لوبيز، وريانا، وليدي جاجا.

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