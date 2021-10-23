الفساتين الضيقة تسيطر على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء في حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة ومختلفة.

وتنوعت التصميمات ما بين الفساتين الطويلة والفساتين ذات القصات الجريئة والضيقة، ونعرضها لكم في التقرير التالي.

هدى المفتي:

ارتدت الممثلة الشابة هدى المفتي فستان كت ضيق باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

منة شلبي:

طلت الفنانة منة شلبي مرتدية فستان ضيق كت باللون الأخضر اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

بسنت شوقي:

وارتدت الفنانة بسنت شوقي فستانا باللون الذهبي بقصة الكب مزينا بالتطريزات باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

روجينا:

وجاءت الفنانة روجينا مرتدية فستان باللون الفضي مزود بأكمام ومزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

علا رشدي:

وظهرت الفنانة علا رشدي بفستان باللون الأخضر بصيحة الكم الواحد مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، أما داوود فارتدى بدلة باللون الأسود.

سارة عبد الرحمن:

وطلت الفنانة الشابة سارة فستانا طويل كت باللون الأسود، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

صبا مبارك:

كما ظهرت الفنانة صبا بفستان أبيض ضيق، بقصة مميزة على منطقة الخصر، وتطريزات حول الرقبة باللون الذهبي، واعتمدت تسريحة الشعر ذيل الحصان، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا ناعمًا.