سلمها فان ديزل لعريسها.. معلومات عن ابنة بول ووكر: وصفت نفسها بـ«المسترجلة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة صداقة قوية جمعت بين نجمي الأكشن فان ديزل والراحل بول ووكر أمام الكاميرات وخلفها، لا تزال تحظى باهتمام وإعجاب الكثير من محبيهما حول العالم حتى اليوم، وبرهن على ذلك العديد من المواقف كان آخرها يوم أمس، بعدما اصطحب الأول ابنة الأخير في ممر زفافها، ومن ثم سلمها إلى عريسها، إذ حل مكان والدها، وهو ما أثار تأثر عشاقهما حول العالم.

زفاف ابنة بول ووكر بصحبة فان ديزل

واحتفلت يوم أمس، ميدوُ ووكر، ابنة نجم الآكشن الراحل، وبطل سلسلة أفلام «The Fast and the Furious»، بحفل زفافها، وسط حفل ضم العديد من أفراد أسرتها وأصدقائها، إذ اصطحبها فان ديزل، في ممر زفافها أمام المدعووين، وذلك لتسليمها إلى عريسها، حيث حل مكان والدها وصديقه المقرب الذي توفي في عام 2013 عن عمر ناهز الأربعين عامًا، وهو ما أثار إعجاب وإشادة الآلاف من محبيهما في مختلف أنحاء العالم.

أبرز المعلومات عن ابنة بول ووكر

ونقدم خلال السطور التالية، مجموعة من أبرز المعلومات عن ابنة النجم العالمي الراحل بول ووكر، حسب موقع «parade» الأمريكي.

- من مواليد عام 1998، أي تبلغ من العمر 23 عامًا.

- هي الابنة الوحيدة للنجم الراحل.

- توفي والدها بول ووكر وهي لا تزال في الخامسة عشر من عمرها.

- تعمل كعارضة أزياء للعديد لصالح العديد من ماركات الموضة الشهيرة.

- ورثت عن والدها موهبة التمثيل، إذ تشارك في العديد من الأفلام السينمائية.

- اتسمت شخصيتها بالجدية الشديدة إذ وصفت نفسها بكونها «مسترجلة» في تصريحات مسبقة لها مع مجلة «فوج» العالمية، نظرًا لنشأتها بمفردها بعد وفاة والدها، وعدم اهتمامها بمجالات الأزياء أو الموضة بشكل كبير مثل فتيات جيلها، قبل اتجاهها للعمل بمجال الموضة.

- تربطها علاقة صداقة قوية بالنجم العالمي فان ديزل.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، 3 ملايين شخص.

- تحرص دائمًا على نشر الصور النادرة التي جمعتها في طفولتها مع والدها الراحل.