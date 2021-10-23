تعرفي على النظام الغذائي الأمثل لبشرتك.. زيت الزيتون مناسب لكل الأنواع

القاهرة - سمر حسين - صحة

العناية بالبشرة أمر مهم وأساسي للسيدات والفتيات، إذ يحرصن دائمًا على الاهتمام بنضارة البشرة خاصة الوجه والاهتمام بإبراز ملامحه بشكل جميل وجذاب، وهو ما يساعد على تميزه تناول الوجبات الغذائية الصحية، وفقًا لما أوضحت ليزا موسكوفيتز، الرئيس التنفيذي لمجموعة التغذية الأمريكية الشهيرة «New York Nutrition».

وحسبما قدم موقع الصحة العالمي «healthline»، أوضحت خبيرة العناية بالبشرة، مجموعة من الخطوات والنصائح للتعامل الصحيح مع طبيعة البشرة، وتشخيص نوعها، والتعرف على الأطعمة الغذائية الأمثل لها حسب نوعها.

كيفية تشخيص نوع بشرتك

بعد استخدام منظفات البشرة، يمكنك ملاحظة التالي:

- إذا كانت البشرة لامعة، لديك بشرة دهنية.

- إذا تهيجت أو لاحظتي احمرار ببشرة وجه، لديك بشرة جافة دهنية.

- إذا كانت بشرتك جافة في مناطق معينة، لديك بشرة مختلطة.

أفضل وأسوأ الأطعمة للبشرة الجافة

يمكن ترطيب البشرة الجافة من خلال الأحماض الدهنية، مثل تلك الموجودة في:

الأفوكادو، زيت الزيتون، سمك السالمون، وستحتاج إلى تقليل تناول الأطعمة والمشروبات المجففة إلى الحد الأدنى.

يمكن أيضًا تناول السبانخ والبطاطا الحلوة والبروكلي.

- يفضل الابتعاد عن الكافيين بأنواعه.

أفضل وأسوأ الأطعمة للبشرة الدهنية

يفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على زيوت مضادة للالتهابات مثل، الأفوكادو وزيت الزيتون، وبذور الكتان.

ويجب الحد من الأطعمة الزيتية فائقة المعالجة، مثل البطاطس المقلية، والحفاظ على تناول السكر المضاف عند الحد الأدنى.

أفضل وأسوأ الأطعمة للبشرة المختلطة

نظرًا لأن البشرة المختلطة هي مزيج من البشرة الجافة والدهنية، تقول خبيرة التغذية إن دمج خطط الوجبات لكلا النوعين هو مكان جيد للبدء.

لا يحتاج الأشخاص ذوو البشرة المختلطة إلى التخلص من الكربوهيدرات تمامًا، لكن من المهم الانتباه إلى أنواع الحبوب والقمح التي يتم تناولها.

أفضل وأسوأ الأطعمة للبشرة المعرضة لحب الشباب

يفضل التقليل من منتجات الألبان والأطعمة السكرية أو الدهنية، لكن على جانب آخر يمكن تناول الزبادي اليوناني.