مذيعة أمريكية من أصل مصري تبكي تأثرا بتجربة ضيفتها مع السرطان: شربت من نفس الكأس (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استضافت الإعلامية الأمريكية من أصول مصرية هدى قطب، المغنية أوليفيا نيوتن جون في حوار معها على محطة NBC الأمريكية في برنامجها «Today»، حيث تحدثت عن تجربتها مع سرطان الثدي، فلم تتمالك المذيعة دموعها إذ تذكرت هي الأخرى تجربتها مع المرض اللعين الذي نجت منه.

تفاصيل لقاء الإعلامية مع المطربة أوليفيا

وخلال اللقاء، روت أوليفيا تجربتها مع السرطان، وأكدت أنها تشعر بتحسن حالتها النفسية «الآن أشعر إني بحالة جيدة جداً، أعيش أيامي وآلامي، لكن القنب (الحشيش) الذي يزرعي زوجي ليّ كان جزءًا كبيرًا من علاجي، أنا محظوظة جدا».

وتابعت حديثها عن حياتها في ظل معاناتها مع سرطان الثدي، لافتة إلى أنها في المرحلة الرابعة من المرض، إذا جرى تشخيص مرضها لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً وتم علاجها إلى أن تعافت، لكنه المرص اللعين عاد إليها مرة أخرى في 2017 ليهدد حياتها وتتكرر معاناتها مرة أخرى.

وتابعت أوليفيا، قائلة: «أي شخص مر في هذه الرحلة مع السرطان، يكون مصيره مجهولاً، وهناك مفاجآت وتحولات عديدة»، وفقا لشبكة CNN.

هدى قطب ورحلتها مع السرطان

ولدت الإعلامية هدي قطب في مدينة نورمان أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية لأبوين مصريين هما عبد القادر قطب وسميحه قطب في التاسع من أغسطس عام 1964، تعمل صحفية ومذيع تلفزيونية ومؤلفة.

اشتهرت قطب بمشاركتها في تقديم برنامج «Today» المذاع على شبكة NBC، وعملت كمراسلة لبرنامج تابع لمجلة «Dateline NBC» الإخبارية.

تشعر دائما بالفخر لأنها ولدت لأبوين مصريين هاجرا إلى أمريكا، إذ تخرجت في جامعة Virginia Tech الحديثة وبدأت حياتها العملية في قناة CBS news ثم انتقلت إلى محطة WXVT في المسسيسبي في عام 1986.

أكتشفت قطب مرضها بسرطان الثدي في عام 2007، وأمضت رحلة طويلة في مكافحته والتغلب عليه، ولعب الحظ دورا جيدا معها إذ اكتشفت المرض في مرحلته الأولى، وتلقت الأدوية اللازمة التي مكنتها من التغلب عليه.

هدى قطب أم لطفلة تدعى هالي جوي قطب تبنتها في عام 2017، وقد تعرضت للكثير من المخاطر في حياتها فقد نجت من مرض السرطان، كما استطاعت الخروج سالمة من مناطق حروب كانت تغطيها خلال عملها، وفي 2013 أصدرت كتابا بعنوان «ستة أشخاص» عن الأشخاص الذين واجهوا الشدائد وغيروا حياتهم.

تزوجت «هدى» من مدرب التنس في جامعة نيو اورلينز بورزيس كانجا في 2005، وانفصلت عنه في 2008، وفي 2015 كشفت عن علاقة عاطفية جمعتها برجل الأعمال جويل شيفمان، وفقا لما ذكرته جريدة TFP.

نبات القنب في مواجهة السرطان

بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قال الباحث ديفيد روبرت عرايمز، إنه يمكن للقنب أو الحشيش تخفيف الغثيان والألم لمرضي السرطان لكن لا يمكنه علاج السرطان.