4 صفات تكرهها الفتيات في الرجل.. «متبقاش أناني» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

ليس الحب وحده هو المعيار الأساسي لنجاح العلاقات العاطفية، فالتوافق والصفات الجيدة في شريك الحياة تكون ذات أهمية كبرى لا تقل عن المشاعر والحب المتبادل، فربما تقع الفتيات في اختيار رجل يتسم بمزيد من العيوب لا يمكن تحملها، وينصح عادة بالابتعاد عن هذه العلاقة.

وخلال إحدى حلقات الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها «هي وبس» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، تحدثت عن 4 أنواع من الرجال لا يجب الاستمرار في العلاقة العاطفية مع أي منهم، وشاركها في الحديث الكاتب الاجتماعي إيهاب معوض.

أبو عنين زايغة

الشخص الذي لا يكتفي بحبيبته وينظر لغيرها من فتيات «أبو عنين زايغة»، خاصة إذ تكرر هذا الأمر أمامها أكثر من مرة، فعلى الفتاة مواجهته بالموقف، وينصح عادة بتركه وعدم استمرار العلاقة بينهما، وإذ رغبت في إعطائه فرصة، فعليها أن تكون حذرة وتضعه تحت أعينها جيدًا وإذ تكرر الأمر تتركه.

لو كان نرجسي

الشخص النرجسي ذو صفات تجعله يتمكن من المرأة وتعيش لأجله فقط، وأيضًا يتسم بالأنانية والبخل الشديد عليها، أيضًا من الصفات التي ينصح عادة بإنهاء العلاقات العاطفية، لأنه سيحول حياة الفتاة لتعاسة شديدة، ويصبح العيش دون راجل في هذه الحالة أفضل بكثير.

المتردد

الشخص المتردد الذي يستهتر بالعلاقة العاطفية، ولا يريد إتمامها في الإطار الرسمي، فهو من أنواع الرجال الذين لا يصلحون للارتباط العاطفي.

فرق العمر

إذ كان يكبرك بأعوام كثيرة فهو أيضًا لا يصلح للارتباط، خاصة إذ كان يضغط عليكِ ويريد التحكم في كل أمور الحياة، وفي حال تعمده لإهانتك ففي هذه الحالة ينصح بتركه وعدم استمرار العلاقة العاطفية.

واختتمت الإعلامي رضوى الشربيني والكاتب إيهاب معوض، الحديث، بنصيحة للفتاة التي فشلت في علاقة عاطفية، فيجب عليها أن تبقى من 6 أشهر إلى عام دون ارتباط عاطفي حتى تتمكن من التخلص من آثار العلاقة الفاشلة.