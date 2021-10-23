دينا الشربيني ترقص أمام عمرو دياب في حفل لأول مرة بعد الانفصال.. «يا أنا يا لأ» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لأول مرة منذ انفصال الثنائي الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني قبل قرابة العام، انتشر مقطع فيديو من حفل زفاف أحياه الهضبة في مدينة الغردقة السياحية جمع بينه وبين «دينا».

ونشر موقع «عرب وود» عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو للفنان عمرو دياب وهو يغني «يا أنا يا لأ» من حفل الزفاف، وأمام عدد من المدعوين وبينهم الفنانة دينا الشربيني التي ظهرت وهي تتراقص على الأغنية، ولا يشير مقطع الفيديو إلى عودة الأمور بينهما مرة أخرى.

وتفاعل المتابعون مع مقطع الفيديو وكانت من بين التعليقات: «صعبت عليا بجد» «هو مش معبراها» «تلاقيهم رجعوا لبعض» «تجاهل تام من الهضبة» «إيه الجرأة دي أنا لو مكانها مقدرش طبعا».

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

وكان الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، انفصلا عن بعضهما خلال نوفمبر من العام الماضي، بعد تصدرهما العديد من المشاهد الرومانسية لقرابة 3 أعوام، وذلك بعد سلسلة من الخلافات التي جمعت بينهما، بحسب تأكيد أحد المصدر المقربة من الثنائي.

وكانت بداية الخلافات التي كشفها المصدر المقرب لـ«الوطن»، كانت في مدينة الساحل الشمالي ووقعت أمام عدد من الأصدقاء المشتركين، وجاءت المشاجرة الثانية في مدينة الجونة، بحسب المصدر، في زفاف ابن شقيقة طارق العريان، الذي عقد في أحد الفنادق الكبرى، وفي الوقت الذي استعدت فيه «دينا» للحفل، داخل أحد غرف الفندق، وقعت مشاجرة كبرى بينها وبين الهضبة، وهو ما جعلها تغيب عن حضور الحفل، وشارك الهضبة بالغناء في حفل الزفاف بمفرده.

وأوضح المصدر المقرب، أن الهضبة شارك في حفل أحد شركات المقاولات الكبرى، واستهل الحفل بغناء أغنية «كان طيب كان حنين»، وهي الأغنية التي دفعت البعض للحديث، وقتها، عن انتهاء علاقتهما العاطفية، وبعد ذلك تداولت الأنباء عن مغادرة الفنانة دينا الشربيني المنزل الحالي للهضبة، ومن ثم جاء التأكيد بحقيقة انفصالهما.