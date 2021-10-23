تصدرت التريند بسبب أحدهم.. 4 فساتين مميزة لـ أروى جودة في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لكل منا نجم مفضل، ينتظر طلته ويتابع أخباره أولاً بأول، وقبل ساعات أُسدل الستار على تجمع فني كبير يضم نخبة متنوعة من نجوم ونجمات الفن.

مساء الجمعة اختتمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وتألق العديد من الفنانين والفنانات على السجادة الحمراء، على مدار 7 أيام منذ انطلاق المهرجان الخميس الماضي وحتى حفل الختام، بإطلالات متنوعة وجذابة وأنيقة.

من بين تلك النجمات الفنانة أروى جودة التي احتلت مقدمة قائمة مؤشرات البحث في جوجل، بسبب إطلالاتها في المهرجان، فإن كنت من محبيها فإننا جمعنا لك جميع إطلالاتها في الجونة خلال الألبوم المرفق بالأعلى وكما يلي:

الافتتاح:

في حفل الافتتاح طلت أروى جودة، بفستان بسيط باللون السيلفر مزود بشريط باللون الأسود، مزين بفتحة هوليود على أحد الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة حذاء كعب عالي باللون الأسود، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والمكياج الهادئ.

ولكن قبل الافتتاح بيوم واحد قالت أروى إنها في حيرة خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي للمهرجان، و"لطمت" وجهها، تعبيرا عن حيرتها التي وقعت فيها، إذ ذكرت أنه فستان الافتتاح المقرر أن ترتديه ليس معها حتى الآن، متابعة: "معييش لسة فستان احضر بيه الافتتاح".

اليوم الثاني:

بعد إطلالتها في ثاني الأيام، تصدرت محرك البحث جوجل بسبب فسانها الذي جاء باللوم الأسود وبفتحة بطول الساق، التي أظهرت علامات الترهل "السيلوليت" على ساقها

وأروى في هذه الإطلالة حملت حقيبة يد مميزة وغريبة، كما انتعلت حذاء عاليا مفتوحا، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

وتعرضت "أروى" للتنمر من قِبل البعض، وردت على ذلك قائلة: "أنا مش فارق معايا إن يكون عندي سيلوليت، دي حاجة عادية وطبيعية".

رابع الأيام:

وفي اليوم الرابع ظهرت بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء، مرتدية فستان طويل باللون الأزرق، تميز قصته بوجود فتحة ساق جريئة، ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة، كما نسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الذهبي.

اليوم الخامس:

وظهرت ضمن فعاليات اليوم الخامس، بفستان طويل بمزيج من اللونين البيج والأسود، بقصة الكت البافي، مزيناً بالتطريز

اختارت إكسسوارات مكونة من إسورة عريضة وحلق كبير، واعتمدت مكياجاً ترابياً وركزت على رسمة العيون، وكانت تصفيفة شعرها مرفوعاً.