ناهد السباعي وسارة عبد الرحمن بنفس الكلاتش في ختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تألقت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن على السجادة الحمراء في الحفل الختامي للدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، بفستان طويل بقصة رقبة باللون الأسود وفتحة ساق جانبية.

ونسقت سارة كلاتش مربعة الشكل باللون الفضي مرصعة بالفصوص على الجوانب، وبنفس الكلاتش ظهرت الفنانة ناهد السباعي في حفل الختام أيضا على الريد كاربت ونسقتها مع فستان كت وطويل باللون الأحمر من الشيفون والتل مزود بكشاكش.

وشهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، آخر إطلالات النجمات خلال حفل ختام الدورة الخامسة بعد أن تألقن منذ الافتتاح الخميس الماضي، وعلى مدار 7 أيام.

ودوما ما تتنوع إطلالات النجوم والنجمات، وتتميز بالأناقة والجاذبية وحتى الغريبة والمثيرة، ومن ثمّ تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ بداية الحفل وعلى مدار أيام فعاليات المهرجان استطاعت النجمات أن تلفت إليهن الأنظار ويتصدرن "التريند" (محرك البحث جوجل)، بفساتينهن على الريد كاربت، ومنهن: أروى جودة ورانيا يوسف وإيهام شاهين ودارين حداد ونجلاء بدر، وأيضا ياسمين صبري وصبا مبارك ولبلبة ومايان السيد.

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