هند صبري ونور بنفس البدلة على السجادة الحمراء بالجونة.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي 2021، منذ بداية الافتتاح على مدار أيام فعالياته وحتى الختام، تألق النجمات بمختلف الأزياء والألوان والإطلالات المتنوعة، ولكن قد تتشابه الإطلالات أحيانا.

وظهرت الفنانة اللبنانية نور في الحفل الختامي للمهرجان، ببدلة لامعة باللون الفضي، بنطلون فضفاض وجاكيت طويل واسع بأكمام طويلة ونسقت مع الإطلالة توب ستوميك بنفس اللون.

وتشابهت نور في إطلالتها بما ارتدته الفنانة هند صبري في ثالث أيام الجونة أثناء العرض الخاص لفيلم كباتن الزعتري ولكن مع اختلاف اللون، إذ ظهرت ببدلة باللون الأسود ببنطلون فضفاض وبليزر طويل بأكمام وتوب ستوميك باللون الأسود أيضا.

وأُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين تألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

وعلى مدار 7 أيام منذ انطلاق المهرجان الخميس 14 أكتوبر الجاري، طلّت النجمات بإطلالات متنوعة وجاذبة خطفت الأنظار كالعادة، وتصدرت اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، إما لجمال الإطلالة أو لجراءتها أو لغرابتها أو غيرها.