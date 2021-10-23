باهتة وخياطة سيئة وتسعيناتي.. تقييم إطلالات ختام الجونة بدرجة من 10

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، آخر إطلالات النجمات خلال حفل ختام الدورة الخامسة مساء الجمعة.

وتنوعت إطلالات النجوم والنجمات ما بين الأنيقة والجذابة والجريئة، غير إن بعض الإطلالات تأتي غير مناسبة.

ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، استعرض بعض إطلالات النجمات في حفل الختام على "إنستجرام" "Fashion police" (شرطة الموضة)، وقيمها بوضع درجة لكل واحدة من 10.

منة شلبي:

طلت الفنانة منة شلبي بفستان كت طويل باللون الأخضر اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما، وتسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

إيلي حنا يرى أن إطلالتها غير موفقة، غير إنه يرى أم الخياطة بالجزء العلوي جيدة، بالإضافة إلى الحزام الرفيع من نفس لوم الفستان عند منطقة خط الخصر، كما تسريحة شعر wavy بسيطة ومرتبة، لكنه يرى أنها تستحق في درجة 3 من 10 في التقييم ككل.

فيفي عبده

الفنانة فيفي عبده طلت على السجادة الحمراء بفستان طويل ذا أكمام طويلة، مزينا بالنقوشات والتطريزات التي جمعت بين البيج والأزرق، وتركت شعرها منسلا على الظهر واعتمدت مكياجًا قويًا.

ويرى إيلي حنا أن الفستان من عام 1990، مشيرا إلى أنه لم يتوقع أن ترتدي فيفي هذا الفستان في حفل الختام، وقال: "بعطي الإطلالة واحد فاصلة خمسة مواه"

أمينة خليل

طلت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل بقصة الكب باللون الأسود، وتميز قصته بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه ومجموعة أساور وخاتم وحلق.

ناقد الموضة أعرب عن إعجابه بفكرة الفستان ذاتها، لكن الخياطة حطت من الإطلالة بشأن عام، فوفق ما يرى فإن الخياطة سيئة خصوصا الجزء العلوي ومنطقة الصدر، كما أن تنسيقها بشكل عام موفق، وتستحق في درجة 3.5 من 10.

الفنانة اللبنانية نور

حرصت الفنانة اللبنانية نور على حضور حفل الختام، ببدلة باللون الفضي، وكروب توب بنفس اللون، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة.

وبحسب تقييم إيلي حنا فإن الإطلالة غير موفقة بالمرة، لأن تصميم البدلة غير سيئ، كما أن لونها وقماشها لا تليق على الفنانة نور، فضلا عن أن هناك سوء تنسق للإطلالة ككل، إذ زينتها بعقد غير مناسب، وتستحق 2/10.

صبا مبارك

اختارت صبا فستانا أبيض ضيق، بقصة مميزة على منطقة الخصر، وتطريزات حول الرقبة باللون الذهبي.

وهي الإطلالة التي يراها إيلي حنا عادية للغاية بالنسبة لختام المهرجان، إذ يقول: "حسيت الإطلالة باهتة ومملة وخالية من أي شيء ملفت.. وفيه مشكلة بقماشة الفستان، رقيقة جدا وتُظهر كتير تفاصيل. كما أن الشعر أقل من عادي والمكياج مقبول".

ويضيف: "بعطي الإطلالة 6/10 لأنها اطلالة مخيبة للآمال خصوصا من صبا اللي توفقت بالافتتاح لكن ما نجحت بالختام".

تارا عماد:

ظهر الفنانة تارا عماد بجامبسوت كت باللون الذهبي، مزينا ببعض التطريزات، ومكشوفا عند منطقة الظهر.

وهي من أفضل إطلالات حفل الختام، بحسب إيلي صعب، إذ يقول: "الجامسبوت حلو وطالع عليها، وكل شيء تمام. تنسيقها بسيط. وبعطي الإطلالة 8.75/10".

ريا أبي راشد:

ظهرت الفنانة ريا أبي راشد بفستان طويل كت باللون النبيتي، وتميز قصته بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ومجوهرات مكونة من خاتم وحلق.

"ختامها مسك"، هكذا علق إيلي حنا على الإطلالة قائلا: من بعد اطلالتين سيئتين بالمهرجان، الفستان حلو عليها ولونه فخم جدا ومناسب للغاية.

وأضاف: "صحيح الفستان فيه فتحات كتير، لكنه طالع أنيق، ومش cheap عليها لأنه أماكن الفتحات وحجمها صغير".

وتابع: "شيء واحد أزعجني بالفستان وهو مكان الـtrain عند الكنف على جهة الشمال ما حبيته وكنت بفضل الtrain يكون من جهة اليمين"، مستطردا: "التنسيق ولا غلطة من شعر ومكياج (خصوصا لون الحمرة).. للمجوهرات الموفقة. وبعطي الاطلالة 9.25/10".

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