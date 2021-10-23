إطلالة مميز لـ هنا الزاهد وزوجها وأخوه وزوجته على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

شاركت الفنانة هنا الزاهد عدة صور رفقة عائلتها، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وطلت هنا مرتدية توب كت باللون الأسود، ونسقت معه بنطلون وحذاء باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدل على كتفيها.

أما زوجها الفنان أحمد فهمي، ارتدى سويت شيرت باللون الرصاصي، ونسق أسفله تيشرت وبنطلون، وحذاء باللون الأسود، وإكسسوارات مكونة من سلسلة وساعة يد.

وظهر أيضا الفنان كريم فهمي مرتديا سويت شيرت باللون الأسود، مع تيشرت وحذاء باللون الأبيض، وبنطلون أسود.

وهكذا ارتدت زوجته بلوزة كت باللون الكافيه، ونسق معها بنطلون جينز باللون الفاتح وحذاء باللون الأبيض، وبمكياج ناعم، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.