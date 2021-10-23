5 نجمات بـ بِدل مفتوحة بدون قميص على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

أُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين تألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

وعلى مدار 7 أيام منذ انطلاق المهرجان الخميس الماضي وحتى الخميس، طلّت النجمات بإطلالات متنوعة وجذابة خطفت الأنظار كالعادة، واعتمدت العديد على صحية جديدة في عالم الأزياء، وهي البدلة دون قميص، ومن النجمات:

- أسماء جلال:

ظهرت الفنانة أسماء جلال في سادس أيام المهرجان، ببدلة باللون الأحمر الناري دون قميص، مفتوحة بمنطقة الصدر، منسقة معها كلاش بنفس اللون، ومنتعلة حذاء عالي مفتوح باللون الأحمر.

وزيّنت أسماء إطلالتها بإضافة بعض المجوهرات منها عقد مميز حول رقبتها، واعتمدت مكياجًا قويًا وروج باللون الأحمر، فضلا عن تسريحة الشعر ديل الحصان وغرة.

- ريا أبي راشد:

أيضا ظهرت الفنانة ريا أبي راشد، خلال فعاليات اليوم السادس، ببدلة باللون الأخضر مزودة بأكمام طويلة، وحزام من نفس نوع قماش البدلة عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وأقراط طويلة وخاتم، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

- صبا مبارك:

وخلال فعاليات اليوم الثالث من المهرجان، طلت الفنانة صبا مبارك على السجادة الحمراء مرتدية بدلة بون قميص باللون الأزرق الزهري، معتمدة تسريحة الشعر النعام المنسدل، كما انتعلت حذاء باللون الفضي.

- إنجي علي:

كما ظهرت الإعلامية إنجي علي ببدله باللون الأوف وايت بدون قميص، ونسقت معها حذاء وكلاتش باللون الفضي. واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً بقصة الذيل حصان.

- نور اللبنانية:

وأطلت الفنانة اللبنانية نور على السجادة الحمراء للمرة الأولى بمهرجان الجونة هذا العام في حفل الختام، بإطلالة مميزة، حيث ارتدت بدلة بدون قميص باللون الرصاصي، ونسقت معه كروب توب بنفس اللون.

وارتدت العديد من الإكسسواررات والسلاسل في رقبتها، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً.

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