بطانة فستان ريا أبي راشد تضعها في نفس الموقف المحرج لرانيا يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

تصدرت الإعلامية ريا أبي راشد، محرك البحث "جوجل" وأيضا وسوم موقع التغريدات "تويتر"، وأصبحت حديث رواد "السوشيال ميديا" بعد إطلالاتها على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق مساء الجمعة.

وظهرت الإعلامية ريا مرتدية فستان طويل كت باللون النبيتي، من تصميم جورج حبيقة، وتتميز قصته بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة، وما لفت الأنظار وجعلها حديث السوشيال ميديا هو أن الفستان كان من الشيفون الخفيف الشفاف، بدون بطانة.

وأعاد هذا الموقف في أذهان الجمهور فستان الفنانة رانيا يوسف رغم غيابها عن حفل الختام التي اعتاد الجمهور عليها الظهور بإطلالات جريئة في المهرجانات، وكان أشهرها ما عُرف بـ"فستان البطانة" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ40.

وأُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين يتألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.