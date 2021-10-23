روشتة لمساعدة طفلك على التخلص من إدمان الوجبات السريعة.. «بلاش نقوله يا تخين»

القاهرة - سمر حسين - ماما

عادة ما تنجذب أعين الأطفال للوجبات السريعة يقبل على تناولها، ولمذاقها اللذيذ تصبح الوجبة المفضلة لا يرغبون في تناول غيرها، لكن آثار سيئة تترتب على إدمان الطفل للوجبات السريعة، أبرزها زيادة الوزن والسمنة.

وفي برنامج «جروب الماميز» مع الإعلامية ياسمين نور الدين، التي استضافت في إحدى حلقاتها الدكتورة نسمة المنباوي، أخصائية التغذية والتجميل كلية الطب جامعة المنصورة، التي أكدت أن السمنة عند الأطفال ارتفعت بنسبة 10 أضعاف عن الأجيال السابقة، التي تتداخل فيها أسباب متعددة منها العامل الوراثي ووصل نسبته إلى 40%.

ولمعالجة إدمان الطفل من الوجبات السريعة، على الأمهات التحلي بالصبر وعدم توجيه الألفاظ السيئة إليهم مثل «يا تخين»، وعدم إلزام الطفل بـ«الدايت»، فهو أمر غير سليم بالنسبة لهم، لأنه يحتاج لكل العناصر الغذائية بنسب متوازنة مثل البروتينات والنشويات والدهون أيضًا.

ونصحت «المنباوي» الأسر باتباع نظام غذائي و«لايف ستايل» لجميع أفراد الأسرة وعدم نبذ الأطفال، «يكون في نظام غذائي للأسرة كلها تمشي عليه ومحسسش الطفل أنه منبوذ وبعيد عنهم».

وقدمت أخصائية التغذية، عددا من النصائح للأمهات حتى يتخلص طفلها من إدمان الوجبات السريعة، خلال لقائها في برنامج «جروب الماميز».

نصائح التخلص من إدمان الوجبات السريعة

- ابدئي تدريجيًا مع الطفل في التقليل من تناول الوجبات السريعة، فلا يأتي بشكل مندفع أو الحرمان مرة واحدة.

- عمل الوجبات البديلة في المنزل، وتحضير ما يحب تناوله من وجبات سريعة في المنزل مثل البرجر وتزيينه بالطريقة التي يحبها.

- بدء تحديد موعد ثابت للوجبات السريعة التي يحب تناولها، وليكن مرة واحدة في الأسبوع.

- تحضير «اللانش بوكس» بشكل مناسب للطفل ومعرفة الوجبات الصحية التي يجب تناولها.