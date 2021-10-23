الامارات | الإعلامي اللبناني نيشان يكشف عن اسم الفنان الخليجي الذي دفع نفقات دراسته في سويسرا .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي اللبناني نيشان يكشف عن اسم الفنان الخليجي الذي دفع نفقات دراسته في سويسرا .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الإعلامي اللبناني، نيشان ديرهاروتيونيان، أن الفنان راشد الماجد دفع له تكاليف دراسته للماجستير .

وخلال استضافته، الفنان السعودي راشد الماجد في برنامج "جلسة عمر" على شاشة "إم بي سي"، فجر نيشان مفاجأة مدوية، وأعلن أن راشد الماجد دفع له تكاليف دراسته للماجستير في سويسرا في عام 2011.

وأضاف أنه اتصل مع ماجد وأخبره أنه أخذ إجازة من العمل من أجل متابعة الدراسات العليا في جامعة سويسرية، ليجد عند وصوله إليها أن الأقساط قد دفعت بالكامل من دون أن يعلم من الدافع، ولكنه ربط الأحداث واتصل بالنجم الخليجي الذي أوصاه بالتفوق في الدراسة.

وشكر نيشان، الماجد على دعمه للعلم وسعيه لمساعدة محبي العلم في التفوق والاجتهاد.

وتداول رواد مواقع الاجتماعي الفيديو الذي نال الكثير من التفاعل والتعليقات المعجبة بكرم راشد الماجد وطيبة قلبه وصفاء نيته، بالإضافة إلى دعمه للعلم والمتعلمين.

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