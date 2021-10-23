خطوات سهلة لوضع أجمل مكياج في الزفاف والخطوبة.. تجعلك ملكة متوجة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حلم كل فتاة أن تكون ملكة متوجة يوم زفافها أو خطوبتها وأن تبدو بكامل جمالها وأناقتها، دون مبالغة في وضع مساحيق التجميل، وهناك العديد من الأسرار لحصول على إطلالة ناجحة ومميزة، وهو ما كشفت عنه خبيرة التجميل مروة أغادير، خلال حديثها لـ«هن».

الاختلافات بين إطلالة الزفاف والخطوبة

وقالت خبيرة التجميل إنه يجب على الفتاة إدراك الفروق بين إطلالة كل مناسبة لأن الاختلافات مهما كانت صغيرة فهي واضحة وأهمها:

1- يجب على العروس يوم الخطوبة أن يبتعد مكياجها عن اللون الأبيض، الأوف وايت، درجات الأخضر، والأزرق والفوشيا وتتجه لتختار الألوان الهادئة كالزهري ،الموف الفاتح، النحاسي.

2- خلال ماكياج الزفاف يجب أن يستخدم فيه الدرجات التي تميل إلى الفضي، الأسود السموكي، الأوكسديه والذي سيكون مثاليا في الصور ويرسم ملامحها بشكل بارز.

3- في ماكياج الزفاف يجب أن تستعين العروس بالرموش المستعارة سواء الكاملة أو التي يتم تركيبها «one by one» لتظهر أكثر كثافة في الصور.

4- يجب أن تتجنب عروس يوم الزفاف استخدام ملمع الشفاه لأنه سهل الزوال ويكون الأفضل أحمر الشفاه من الأنواع «المات».

5- في حالة الخطوبة أو الزفاف يجب على العروس تحديد العيون ورسم الحواجب التي تعتبر بمثابة البرواز المثالي للمكياج.

6- يجب الابتعاد عن الماسكارا من الألوان المختلفة ويكون اللون الأسود هو المثالي.

7- في حفلة الخطوبة يفضل أن يكون أحمر الشفاة متناسب مع لون الفستان لتكون إطلالة العروس منمقة وأنيقة.

8- من الأمور الرائعة البروفة مع خبيرة التجميل والحديث معاها لتقارب وجهات النظر، فدائما لكل فتاة صورة تحلم ان تصل لها.

نصائح لوضع ماكياج ثابت في الصيف منها ترطيب البشرة

1- ترطيب البشرة

ينبغي ترطيب البشرة جيدًا، قبل وضع المكياج، كما أنه من الأفضل وضع مرطب للبشرة للحفاظ عليها، فالبشرة المطربة تحتفظ بمستحضرات التجميل بشكل جيد بدون أن «يسيح»، خاصة مع الحر الشديد، ولا بد أن يكون هذا المرطب خال من الزيوت.

2- وضع كريم أساس

يجب استخدام أنواع كريم الأساس الخالية من الزيوت حتى لا تتأثر بالحر وتذوب، وبالتالي تسبب الضرر لكل المكياج.

3- يفضل الابتعاد عن ظل العيون الكريمي، واستبدلاه بالبودر، لأن منطقة العيون من أكثر المناطق في الوجه التي تتأثر بالحرارة والعرق، ويبدو عليها تأثير أشعة الشمس.