7 أطعمة تساعدك على نمو رموشك بدلا من المنتجات غالية الثمن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تحلم جميع البنات بالحصول على رموش طويلة وكثيفة، وتنفق الكثير من الأموال على المنتجات غالية الثمن التي لا تعطيها أي نتيجة.

ولكن هناك طرق طبيعية تساعد بشكل أفضل، ومنها تدليك الجفون بالزيوت الطبيعية ولكن تعتبر أسرع طريقة هي تناول بعض الأطعمة الصحية، والتي منها ما يلي وفق ما أورد موقع "brightside "

1- البيض:

يتكون الشعر والرموش من الكيراتين، وتساعد الأطعمة الغنية بالبروتين جسمك في الحصول على الكمية المناسبة من الأحماض الأمينية لإنتاجه، وذلك يجعل رموشك أطول وأقوى في فترة قصيرة.

2- السلمون:

السلمون مصدر لأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتاميني "د" و"ب"، ويعمل على حماية رموشك من التقصف، ويحميها ومن الضعف والتساقط، وتساعد الفيتامينات على تعزيز نمو رموش العين.

3- المكسرات:

تمد جسمك بأحماض أوميجا 3 وفيتامين هـ، وتنقل الدم والأكسجين إلى بصيلات الشعر، ما يزيد من تدفق الدم ويقوي البصيلات، ويساعد ذلك في الحفاظ على رموشك في مكانها لفترة أطول ويجعلها تنمو بسرعة أكبر.

4-فواكه وخضروات:

تحتوي الفواكه والخضروات على فيتاميني A وC وتفيد في نمو الرموش وإنتاج الكولاجين، ويحتوي قشرهما على مادة السيليكا وهو معدن أساسي يجعل رموشك طويلة وصحية.

5- المشروم:

مصدر مهم لفيتامين B3 ويحسن الدورة الدموية، التي تساعد في إنتاج الكيراتين ويحفز ب 3 نمو الرموش ويزيل الجافة والضعيفة، ويساعد في التكاثر الخلوي ويمنعها من التساقط.

6- الفول:

يحتوي على فيتامين H وحمض الفوليك، ويزيد ذلك من تدفق الدم إلى البصيلات، ويجعل رموشك تبدو أكثر سمكًا، ويمنعها من الجفاف والسقوط، ما يساعد جسمك على امتصاص الأحماض الأمينية والدهون الضرورية لجعلها صحية، ويمنع أيضا حمض الفوليك رموشك من أن تصبح ضعيفة.

7- البقوليات:

الحبوب الكاملة غنية بفيتامين B6 والحديد، ويحفز ذلك إنتاج الميلانين (الصبغة التي تعطي رموشك لونها) ويخزن الحديد في بصيلات الشعر ويمنعها من أن تضعف وتتساقط.