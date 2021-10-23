احرقيها فورا.. ما هي حويصلات الديدان الصنوبرية التي توجد في اللحمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

ربما لا تعرف شكلها وربما تظن أن إزالتها من اللحم يوفر لك الصحة وتجنب الأمراض، غير أن حويصلات الديدان الصنوبرية التي قد توجد في اللحمة تشكل خطرا على صحتك أكبر من ذلك.

الدكتور أحمد حمدي خبير سلامة الغذاء ومدير إدارة المجازر والتفتيش عن اللحوم، يقدم مجموعة من النصائح عبر صفحته على "فيسبوك" على النحو التالي:

- إذا لاحظت أي من هذا يجب التخلص منها فوراً لأنها حويصلات الديدان الصنوبرية (الساركوسيست )، إذا لاحظتيها في اللحم ارمِ القطعة التي في يدك على الفور ولا تطبخبها.

- عندما ترميها لا تضعيها في الزبالة، حتى لا يأكلها كلب أو قطة لأنها معدية، وبهذه الطريقة تسمحين للديدان باستكمال دورة حياتها.

- الحل الأمثل في هذه الحالة هو الحرق. وبعد ذلك رميها.

ولكن السؤال هنا هل نقوم برمي قطعة اللحم كلها؟

- وهنا يكون الأمر حسب عدد الحبات الموجودة في القطعة، بمعنى لو واحدة فقط أو اثنيتن بالكثير في كل القطعية نقوم بقطع الجزء المصاب وتناول الباقي.

- لكن إذا تم العثور على أكثر من واحدة يجب التخلص من الكمية فوراً.

ما الضرر الذي يمكن أن يحدث إذا تم أكلها؟

الساركوسيست يفرز سم اسمه الساروكوسيستين وهذا يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي من قيء وإسهال وإغماء وغيره.

كيف يتم التفريق بينها وبين الدهون؟

أولا شكلها يشبه حبة لسان العصفور أو أرز بسمتي، وطولها متوسطو 4 سم.

عند نزعها من اللحم ستخرج بسهولة وستشعر أنها مضافة على اللحم وليس جزء منه بعكس الدهون التي تكون متداخلة في أنسجتها.