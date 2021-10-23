طريقة عمل المصاصة في البيت.. للحفاظ على صحة طفلك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحتوى المصاصة الجاهزة على ألوان صناعية تضر بصحة الطفل، لذلك تبحث الأمهات عن بدائل المصاصة الصناعية بحيث يتناولها الطفل دون حدوث أي أضرار بصحته، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل المصاصة في المنزل بمواد طبيعية.

طريقة عمل المصاصة في البيت

المكونات

1 ملعقة كبيرة سكر.

رشة بيكنج صودا.

1 ملعقة صغيرة زيت.

أسياخ خشب.

خطوات تحضير مصاصة في البيت.

توضع ملعقة كبيرة من السكر في طاسة على النار حتى الذوبان.

يضاف البيكينج صودا وترفع على النار مرة أخرى لمدة من 3 إلى 4 ثواني، مع التحريك حتى يبدأ في الغليان.

يفرد الخليط على مفرش سيليكون مدهون بالزيت جيدا، ويضغط عليها بالقطاعة الأشكال بعد دهنها بالزيت وتترك حتى تبرد الحلوى.

تثبت أطراف أسياخ خشب في أطراف الحلوى وهي لينة.

ترفع القطاعة ويترك حتى يجمد.

تكات سريعة للحصول على مصاصة مثل الجاهزة

عند صب خليط حلوى السكر الكورية يجب أن تكون متوسطة السمك وليس رفيعة حتى لا تنكسر بمجرد تجمدها.

يجب أن تدهن القطاعات الأشكال بالزيت حتى يسهل تشكيل الحلوى ويسهل فك ونزع القطاعات منها بسهولة بعد جفافها دون أن تكسر.

يمكن تلوين حلوى السكر وإضافة نقطات من الألوان الطبيعية للحصول مصاصات مثل الجاهزة.

بعد تجمد حلوى السكر وتماسكها تغلف بكيس شفاف، وتحفظ في الثلاجة حتى لا تذوب من حرارة الطقس.