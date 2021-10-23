جلسة تصوير جديدة تجسد أسطورة يونانية خيالية للمرأة الوحش.. بالتعابين

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

جلسة تصوير جديدة ومختلفة قدمتها المصورة دنيا جمال عبدالرحيم، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، والتي دمجت فيها بين فتاة ونوع من الحيوانات المرعبة لكثيرين، حيث نفذت دينا جمال جلسة تصوير لفتاة تزين شعرها بالأفاعي.

دنيا جمال حكت لـ «الوطن»، تفاصيل «السيشن»، مشيرة إلى أنها منذ فترة طويلة تقوم بعمل جلسات تصوير لفتيات مع بعض أنواع الحيوانات، وأنها مؤخرًا قررت أن تقدم جلسة تصوير لفتاة تزين شعرها بالأفاعي استنادًا لأسطورة يونانية شهيرة.

وأوضحت «دنيا جمال»، أنها جسدت في «السيشن» الشخصية الخيالية «ميدوسا»، وهي شخصية يونانية خيالية، كانت وحشا على هيئة امرأة شعرها مكون من الأفاعي، وكان من ينظر لها يتحول إلى حجر أو تمثال، وقٌتلت في الروايات اليونانية عن طريق قطع رأسها.

استعانت «دنيا جمال» بالموديل «آلاء» التي وافقت على الفكرة فورًا، وذلك بعدما اختارتها لأن طبيعة شعرها تناسب فكرة «السيشن»، نظرًا لأن لها ضفائر تمكنت من دمج فكرة الثعابين فيها.

استعانت «دنيا جمال» بثعابين بلاستيكية، ووضعتها في خصلات شعر الموديل «آلاء»، حيث استعانت ببرنامج الفوتوشوب من أجل دمج الثعابين في شعر الموديل وحتى يظهر السيشن واقعيًا.

وأبدت «دنيا جمال»، إعجابها بجرأة الموديل «آلاء»، وموافقتها على فكرة جلسة التصوير، وتحمسها لها نظرًا لأنها فكرة جديدة وغير تقليدية.