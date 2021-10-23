«علشان تخسي من 110 إلى 60 كيلو».. طبيبة تغذية تقدم الحل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث كل سيدة وفتاة، الحصول على الوزن المثالي في وقت بسيط، باتباع أنظمة غذائية مختلفة تساعد على ذلك، لذلك نقدم لكِ نظاما غذائيا يساعد على إنقاص الوزن سريعا، كما قدمته الدكتورة سهيلة خالد، أخصائية التغذية، في برنامج «هي وبس».

نصائح لإنقاص الوزن بشكل سريع

أن تحتوى كل وجبة على عناصر غذائية كاملة:

نصف ثمرة فاكهة.

ربع نشويات.

ربع بروتين.

الابتعاد عن وضع الزيوت والمواد الحافظة والألوان في الوجبات مما يضيع القيمة الغذائية في الوجبات.

الخضروات والفاكهة

الألياف هي ما تشجع على تحقيق الشبع بعد فترة قصيرة.

الشوكولاته صغيرة

تناول قطع بسيطة من الشوكولاته الصغيرة لا تسبب في زيادة الوزن.

الرياضة

عن طريق المشي أول أسبوع نصف ساعة، الأسبوع الثاني 35 دقيقة، حتى آخر الأسبوع تزيد المدة لساعة.

وأكدت طبيبة التغذية على سهولة إنقاص الوزن بشكل سريع عن طريق تنظيم الطعام فقط، والاعتماد على البدائل الصحية في الطعام، واختيار الأكلات منخفضة السعرات الحرارية، مع عدم الإفراط في تناول الطعام والتوقف عند الشعور بالشبع.