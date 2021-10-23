التهاب مزمن يصيب الأمعاء.. أطعمة تزيد من أعراض داء كرون

محمد اسماعيل - القاهرة - داء كرون (Crohn's disease) هو التهاب مزمن يصيب الأمعاء بصفة خاصة، ولكنه يمكن أن يهاجم الجهاز الهضمي بأكمله من الفم إلى الشرج، بحسب ما قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الباطنة.

وأوضحت الرابطة أن سبب الالتهاب غير معلوم على وجه الدقة حتى الآن، ولكن يرجح الأطباء أنه يرجع إلى عوامل جينية أو مناعية، بالإضافة إلى التدخين، كما طرق العلاج يمكن أن تقلل إلى حد كبير من ظهور علاماته وأعراضه.

وفي المقابل يمكن لبعض الأطعمة أن تزيد من تفاقم الحالة، ما يستدعي تجنبها، وتشمل ما يلي وفق ما نقل "روسيا اليوم".:

- الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمعجنات

- البطاطا المقلية والأطعمة المقلية الأخرى

- الصودا وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر

- اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة

- السمن

ونظرت إحدى الدراسات المنشورة في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، في زيادة استهلاك الكربوهيدرات المكررة وكيف أثر ذلك على مرضى داء كرون.

ووقع استكشاف العادات الغذائية لـ 63 مريضا يعانون من مرض كرون في الدراسة عن طريق الاستبيانات ومقارنتها مع مجموعة التحكم.

وأشارت الدراسة إلى أنه "لا يوجد فرق كبير في تناول المواد الغذائية الأخرى مثل البروتينات أو الدهون أو الخضروات أو الكحول".

ومع ذلك، أظهر تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة تأثيرا كبيرا في المرضى الذين يعانون من مرض كرون وقد يكون ذلك جزئيا بسبب محتواه من السكر.

وأظهرت دراسة استقصائية: "تؤدي الوجبات الغنية بالسكر إلى زيادة نفاذية الأمعاء وهي سمة من سمات مرضى داء كرون. واستبدال السكريات المضافة بالأطعمة الكاملة أو غير المكررة يمكن تحمله جيدا من قبل معظم مرضى داء كرون وقد يقلل ذلك من حاجتهم للجراحة والعلاج في المستشفى".

ويشار إلى أن داء كرون يمكن أن يبدأ في أي عمر، ولكنه يظهر عادة لأول مرة بين سن 10 و40 عاما.

وعادة ما يهدف العلاج الدوائي لمرض كرون إلى تقليل الأعراض والسيطرة على نوبات الآلام، وتتراوح شدة مؤشرات داء كرون وأعراضه بين الخفيفة والحادة.

وتظهر الأعراض عادة بشكل تدريجي، ولكنها قد تظهر أحيانا فجأة دون سابق إنذار، فيما قد يمر المريض في بعض الحالات بفترات زمنية لا تظهر فيها أي أعراض أو مؤشرات تسمى الهدأة.

وتشمل الأعراض الرئيسية للمرض:

- ظهور الدم في البراز

- الإرهاق

- فقدان الوزن وضعف الشهية

- قرح الفم

- الحمى