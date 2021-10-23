توقعات الأبراج اليوم 23/10/2021: فرصة أخيرة لـ العقرب وإجراء مهم لـ الجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - الحمل

ستظل غير متأكد من الطريق الذي تسلكه، تذكر أن هذه ليست آخر مرة تسافر فيها.

الثور

ستكون أفعالك المدروسة فعالة اليوم.

الجوزاء

استخدم اليوم للحصول على بعض المرح قبل أن يحين وقت الشروع في العمل.

السرطان

شارك بأفكارك مع من يمكنهم المساعدة في تنفيذها اليوم.

الأسد

لا تنظر للأشياء على أنها مضايقات، في معظم الأوقات، الأشياء التي تتجنبها هي تلك التي يمكنها أن تعلمك أكثر.

العذراء

قد لا تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لك إذا فشلت في ملاحظة الفرص المتاحة لك.

الميزان

ليس من مصلحتك بالضرورة أن تثق في تصوراتك تمامًا، فكر في طرق أخرى لحل المشكلات التي تواجهك.

العقرب

قد يكون اليوم أحد فرصك الأخيرة لتقول ما تريده في موقف معين.

القوس

أنت قادر على الانجذاب إلى الأشياء المفعمة بالحيوية والمثيرة اليوم.

الجدي

قد تضطر إلى اتخاذ إجراء كبير اليوم للدفاع عن مركزك.

الدلو

كلما زادت الإجراءات التي تتخذها اليوم ، كلما زادت الحفرة التي يمكنك حفرها بنفسك.

الحوت

كلما عبرت عن أفكارك للمجموعة، زاد الدعم المادي الذي ستتلقاه لعملك.