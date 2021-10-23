أبرزهم فيفي عبده.. نجوم حضروا ختام مهرجان الجونة وغابوا عن الافتتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير علاء أحمد

أُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين تألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

وعلى مدار 7 أيام منذ انطلاق المهرجان الخميس الماضي، طلّت النجمات بإطلالات متنوعة وجاذبة خطفت الأنظار كالعادة، غير إن هناك بعض النجوم غابوا عن حفل الافتتاح، إلا أنهم لحقوا بالحفل الختمامي للمهرجان، مساء اليوم الجمعة.

- فيفي عبده

خطفت الفنانة فيفي عبده الأنظار خلال مشاركتها وحفيدتها شهد الدسوقي، بفعاليات ختام المهرجان، وظهرت فيفي بفستان لامع فضفاض وذو أكمام، بفتحة حرف V على منطقة الصدر، مع كلاش ذهبي، ومتزينة بإكسسوارات ذهبية، كما اختارت تسريحة الشعر الناعم المنسدل على الظهر، واعتمدت مكياجًا قويًا.

-نور

ظهور لافت للفنانة اللبنانية نور، التي خطفت الأنظار بمشاركتها بإطلالة جذابة، مرتدية بدلة باللون الفضي، جاكيت وبنطلون، منسقة معهما كروب توب من نفس اللون، وزينت الإطلالة بارتداء عقد فضي حول رقبتها أعطى للإطلالة تميزًا.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا بألوان ناعمة، واختارات تسريحة شعر ذيل الحصان.

-أنوشكا

وخطفت الفنانة أنوشكا الأنظار بإطلالة أنيقة مميزة، مرتدية فستان أسود بقصة الكب، مزود بكرانيش عند الخصر، ومطعم باللون البيج، وتزينت بقرطين بأذنيها على شكل أفرع الشجر

واعتمدت تسريحة شعر كلاسيكية، حيث اختارت تسريحة الشعر المرفوع، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا يتماشى مع ألوان إطلالتها.

-زوجة حسن أبو الروس

وشاركت مصممة الجرافيك غادة والي زوجها الفنان حسن أبو الروس الظهور على السجادة الحمراء للمرة الأولى خلال هذه الدورة من المهرجان، لتحسم بذلك شائعات انفصالهما، التس تزايدت مؤخرًا بعد تغيبها وعدم ظهورهما معًا.

وطلت غادة مرتدية فستان قصير بقصة الكب فوق الركبة باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وخاتم.

وظهر أبو الروس بإطلالة غريبة، إذ ارتدى جاكيت مطبوع عليه نقوشات على شكل الأسد، ونسق أسفله قميص وبنطلون باللون الأسود، وانتعلت حذاء باللون الأسود.

-المخرج مجدي الهواري

وظهر المخرج مجدي الهواري على الريد كاربت للمرة الأولى خلال هذه الدورة بمشاركة ابنته مريم من طليقته الفنانة غادة عادل.

وفي مشهد عاطفي ظهر الهواري وهو يقبل رأس ابنته، خاطفًا الأنظار إليهما، وظهر بإطلالة كلاسيكية مرتديًا بدلة سوداء، بأزرار قميص مميزة باللون الذهبي.

هذا وظهرت ابنته مريم مرتدية فستان أسود قصيرـ بكرانيش، مع كلاش ذهبي، منتعلة حذاء أسود عالي.

-رزان مغربي

وتألقت الإعلامية رزان مغربي على السجادة الحمراء بإطلالة ملفتة تشبه فستان الساحرة الشريرة، وطلت بفستان كب باللون الأوف وايت اللامع، مزينا بالتطريز، ومنسق معه جوانتي باللون الأسود، ووضعت على ظهرها وشاح طويل، ونسقت معه حذاء بكعب عال باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدلا على جانبي كتفيها.

وفي حفل الختام، سعت النجمات إلى الظهور على السجادة الحمراء بأبهى إطلالة، وتزينها بأفضل الإكسسوارات والمكياج، حتى تخطف الأنظار وتأسر القلوب.