جريئة وجذابة.. جميع إطلالات النجمات في ختام مهرجان الجونة 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

حرص نجوم ونجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة ومتنوعة وأنيقة، خلال فعاليات ختام مهرجان الجونة بدورته الخامسة، والذي انطلق مساء اليوم الجمعة.

وشهدت ريد كاربت حفل الختام، إطلالات متنوعة ومتميزة، جمعناها لكم على النحو التالي:

الأسود يسيطر على فساتين ريد كاربت ختام مهرجان الجونة.. من الأجمل؟

جريئة وجذابة.. شاهد أبرز 16 إطلالة للنجمات في ختام

نجلاء بدر جذابة وشيرين ساحرة.. أبرز 40 إطلالة للنجمات في ختام الجونة

من الأجمل؟.. أبرز إطلالات نجمات الفن في ختام الجونة

بإطلالة الساحرة الشريرة.. ظهور ملفت لـ رزان مغربي في ختام مهرجان الجونة

بنظرات رومانسية.. زيدان وزوجته يخطفان الأنظار على ريد كاربت ختام الجونة

مهرجان الجونة.. أحمد حاتم ببدلة أنيقة في حفل الختام

هدى المفتي تتألق بالأسود في ختام الجونة

لأول مرة.. حسن أبو الرووس يظهر مع زوجته على ريد كاربت ختام الجونة

كريم قاسم بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان الجونة 2021

أمينة خليل تتألق بإطلالة ناعمة في ختام مهرجان الجونة 2021

منة شلبي تتألق بإطلالة جذابة في ختام مهرجان الجونة

سيد رجب بإطلالة كلاسيكية مميزة على ريد كاربت ختام الجونة

بفستان جريء.. حفيدة فيفي عبده تشاركها الظهور على ريد كاربت ختام الجونة

ويجز يلفت الانتباه بإطلالة غريبة في ختام مهرجان الجونة.. تشبه "فطوطة"

بفستان فضفاض.. فيفي عبده تشارك في ختام مهرجان الجونة

بإطلالة جذابة.. نور تتألق بالفضي على ريد كاربت ختام مهرجان الجونة

بالذهبي والأسود.. فراج وبسنت يخطفان الأنظار في ختام الجونة

أحمد داش بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان الجونة

ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة

جذابة وأنيقة.. إلهام شاهين تتألق في حفل ختام مهرجان الجونة

تارا عماد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في ختام الجونة 2021

إطلالة سارة عبد الرحمن في ختام الجونة.. بفتحة ساق جريئة

بالفضي والأسود.. يسرا تتألق على الريد كاربت في ختام الجونة

هالة صدقي بفستان أزرق على ريد كاربت ختام الجونة

أحضان وقبلات.. مجدي الهواري وابنته من غادة عادل بإطلالة تخطف الأنظار في ختام الجونة

فستان أبيض مميز.. إطلالة صبا مبارك في ختام مهرجان الجونة

بالموف اللامع.. بسمة تتألق على الريد كاربت في ختام الجونة

ختام الجونة.. مي الغيطي بإطلالة ناعمة على ريد كاربت المهرجان

بعد إثارتها الجدل في الافتتاح.. كيف ظهرت نجلاء بدر في ختام الجونة؟

ختام الجونة.. ناهد السباعي تتألق بـ الأحمر على الريد كاربت

أنوشكا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية على ريد كاربت ختام مهرجان الجونة

مع زوجها.. عبير صبري على ريد كاربت ختام الجونة بصيحة الكتف الواحد

بصيحة الأوف شولدر.. مريم الخشت تتألق على الريد كاربت حفل الختام

بأكمام منفصلة.. سمية الخشاب بإطلالة جذابة في ختام مهرجان الجونة

أسماء جلال تتألق بإطلالة جريئة في ختام مهرجان الجونة

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في ختام الجونة

ثراء جبيل بإطلالة جريئة في ختام الجونة

بإطلالة ملكية.. لجين عمران تتألق على ريد كاربت ختام الجونة

بالأحمر الناري.. جالا هشام في ختام الجونة

بوسي شلبي بإطلالة ناعمة في ختام مهرجان الجونة

"وردة حمراء".. خالد منصور بإطلالة كلاسيكية في ختام الجونة

أول ثنائي على ريد كاربت الختام.. مروان يونس وزوجته يخطفان الأنظار بـ الجونة

جذابة وأنيقة.. أبرز 60 إطلالة للنجمات في ختام الجونة