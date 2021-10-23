كورونا اليوم: انخفاض خطر الإصابة بنسبة 90٪ بين الملقحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-دراسة: انخفاض خطر الإصابة بكورونا بنسبة 90٪ بين الملقحين بشكل كامل

كشفت دراسة أجراها معهد أبحاث كلاليت وجامعة هارفارد عن أن المراهقين الذين يتلقون جرعتين من لقاح فايزر، كان لديهم مخاطر أقل بكثير للإصابة بكورونا، مع انخفاض خطر الإصابة بنسبة 90٪، ووفقًا لتقرير لوكالة "بلومبرج".

وقال ران بالييسر، كبير مؤلفي الدراسة وكبير مسئولي الابتكار في خدمة الرعاية الصحية كلاليت، إن البيانات تقدم حجة قوية لصالح اختيار التطعيم، خاصة في البلدان التي ينتشر فيها الفيروس حاليًا"، بحسب موقع "روسيا اليوم".

-أخطر مضاعفات فيروس كورونا على صحة القلب

اكتشف الأطباء العديد من الآثار الجانبية للفيروس على باقى أعضاء الجسم، وحسب ما ذكره موقع bhf فمثل العديد من الفيروسات الأخرى، ينتقل الفيروس التاجي من خلال قطرات صغيرة تدخل جسمك عبر العينين والفم والأنف، تساعد البروتينات الشائكة الموجودة على سطح الفيروس على الارتباط بالخلايا السليمة، حيث يمكن أن يتكاثر بسرعة.

هذه بعض الطرق التي يمكن أن يؤثر بها كورونا على قلبك ونظام الدورة الدموية:

1:جلطات الدم.

2:اضطرابات ضربات القلب.

3:نقص الأكسجين والعناصر الغذائية يسبب تلف القلب.

4:التهاب في عضلة القلب والبطانة.

5:متلازمة تاكوتسوبو (متلازمة القلب المنكسر).

6:جلطات الدم.

-ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا عالميا

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 242 مليونا و15 ألفا و245 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و921 ألفا و245 وفاة.