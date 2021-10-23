«القومي للمرأة»: 19 مليون فتاة في مصر تحت سن 20 عاما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت إيزيس محمود، مدير عام إدارة الإعلام والتخطيط بالمجلس القومي للمرأة، إن مبادرة «دوي» تأتي تحت مظلة مبادرة أكبر، وهي مبادرة «البنت مصرية»، لافتة إلى أن الفتيات محور توجه الدولة والمجلس القومي للمرأة، وهناك احتياج هذه الأيام للنظر لهذه الفئة، خاصة الفتيات تحت سن 20 عاما.

19 مليون فتاة مصرية تحت سن 20 عاما

وأضافت محمد، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الجمعة، أن هناك أكثر من 19 مليون فتاة مصرية، تحت سن 20 عاما، وبالتالي تم التعامل مع هذه الفئة بأكثر من مبادرة منها «دوي»، لتشجيع الفتيات على التحدث والتعبير عنها، وعن المجتمع المحيط، كما أن المبادرة تركز على مقابلة الفتيات للمسؤولين للتعبير عن احتياجاتهن واحتياج المجتمع المحيط.

ولفتت إلى أنه توجد أيضا مبادرة «نورة»، وهي مبادرة أطلقت منذ أيام، وهي جزء آخر لنفس الفئة للوصول لهن لمرحلة قيادية والبحث عن خصائص مميزة في البنت المصرية.

3 أهداف لمبادرة «دوي»

وفي سياق متصل، كشفت دينا هيكل، نائب مدير إعلام من أجل التنمية بـ«يونيسف»، عن دور المؤسسة الأممية مع بطلات مبادرة «دوي»، قائلة إن المبادرة في 2019، وتهدف لكيفية تسليط الضوء على البنات في مصر وتمكينهن، متابعة: «على مدار الفترة الماضية كان هناك تركيز شديد للغاية مع المرأة في مصر، وهو شيء أسعدنا كثيرا، ولكن رغبتنا في أن يمتد أيضا مع البنات».

وأضافت هيكل، أن مبادرة «دوي» هي مبادرة وطنية برعاية المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والعديد من الشركاء، وتهدف للتركيز على 3 أشياء، وهي التعبير، وإمكانية الحصول على مهارات حياتية تؤهلها لحياتها، وإمكانية الحصول على الخدمات المناسبة لها، سواء صحية أو تعليمية.