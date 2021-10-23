الامارات | أليك بالدوين يقتل مديرة تصوير خلال فيلم

شكرا لقرائتكم خبر عن أليك بالدوين يقتل مديرة تصوير خلال فيلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت السلطات في نيو مكسيكو أن الممثل أليك بالدوين أطلق النار من مسدس يُفترض أنه يحوي طلقات فارغة بموقع تصوير أول من أمس، ما أسفر عن مقتل مديرة التصوير، هالينا هاتشينز، وإصابة المخرج جويل سوزا. ووقع الحادث في موقع تصوير فيلم «راست»، حسبما قال بيان أصدره مكتب قائد شرطة مقاطعة «سانتا فيه». ونُقلت هاتشينز بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو، حيث أُعلنت وفاتها، بينما نُقل سوزا في سيارة إسعاف إلى مركز طبي للعلاج. وأكد مكتب قائد الشرطة إطلاق النار على شخصين في موقع تصوير فيلم «راست»، حيث أطلق الممثل والمنتج أليك بالدوين النار من مسدس كان من المفترض أنه يحوي طلقات فارغة على مديرة التصوير، هالينا هاتشينز، والمخرج جويل سوزا، والشرطة مازالت تحقق وتستمع لأقوال الشهود».

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