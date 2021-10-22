ياسمين صبري تخطف الأنظار «حافية» في أحدث ظهور: إطلالة مرصعة بـ«الماس» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فاجأت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها، بإطلالة جديدة مميزة، على متن يخت بأحد شواطئ البحر الأحمر، حيث خطفت مجوهراتها الأنظار، فضلا عن فستانها الذي ظهرت به.

وشاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدة لقطات مصورة، على اليخت.

تفاصيل فستان ياسمين صبري

وتألقت ياسمين صبري بفستان «أوف شولدر- سيلفر»، مرصع بالألماسات، من توقيع سيدريك حدّاد، فضلًا عن مكياج ترابي داكن، بألوان «النيود»، بتوقيع شريف طانيوس، مع تألقها بالعديد من المجوهرات، من أقراط وأساور، وخواتم مميزة.

وظهرت الفنانة في مقطع قصير على يخت، وهي تستعرض رشاقتها حافية القدمين.

والد ياسمين صبري يشن هجوما عليها

وكان والد الفنانة، شن هجومًا كبير عليها، بسبب عدم حضورها حفل زفاف شقيقها، كما طال الهجوم والدتها وأشقاءها، مؤكدًا أن جميعهم رفضوا حضور حفل زفاف نجله «بلال».

ودون والد الفنانة، في منشور عبر حسابه على «فيس بوك»، قبل ساعات من الزفاف: قائلًا: «فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوا له، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة وأخوات آخرين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع أصبح لأبني أخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين».

وكانت خلافات سابقة نشبت بين الفنانة ياسمين صبري ووالدها الدكتور أشرف صبري، بعد زواجها.