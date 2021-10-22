جنا عمرو دياب تثير الجدل في أحدث إطلالة.. «هو بابا عارف؟» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت جنا، ابنة الفنان عمرو دياب، جدل المتابعين لها على «إنستجرام»، بعد نشرها صورا خاصة بحضورها حفل عيد ميلاد، حيث انتقد بعض المتابعين إطلالتها واصفين إياها بالجريئة.

وتعرضت جنا، ابنة الهضبة عمرو دياب، لموجة واسعة من الانتقادات، بسبب إطلالتها في إحدى حفلات عيد الميلاد، التي شاركت صورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الفيديوهات والصور «إنستجرام»، معلقة: «حظيت بأفضل ليلة.. عيد ميلاد سعيد».

جنا تشارك في حفل عيد ميلاد

وظهرت ابنة الهضبة، وسط مجموعة من الأصدقاء والصديقات، في عدة أوضاع مختلفة، وحركات أثارت غضب المتابعين، لينهالوا على الفور: «هو بابا فين؟»، «بابا عارف الكلام ده؟»، بينما أشاد البعض بإطلالتها.

إصابة جانا عمرو دياب بفرط الحركة

وكانت جانا عمرو دياب، كشفت من قبل، في مفاجأة لمتابعيها عن مرضها بفرط الحركة، موضحة أنها كانت تعاني من صعوبة بالغة في متابعة دروسها، ما أدى إلى عدم تسليمها لواجباتها المدرسية في مواعيدها المطلوبة، وهو ما سبب لها الإحراج وسط زملائها.

وأشارت ابنة الهضبة، إلى أن معلميها لم يتمكنوا من التعامل معها، وكانوا يصفونها بالعديد من الكلمات المؤذية، كـ«الغبية والكسولة».

وكشفت «جانا»، عن أنه تم إرسالها إلى مُعلم متخصص في صعوبات التعلم، لكنه لم يكن صبورا معها بالشكل الكافي في التعامل، وأصابها بالفزع ما أدى لسوء حالتها، قائلة: «الآن بعد خروجي من هذه المدرسة، حصلت على دبلومة في الغناء من جامعة BIMM، كما أنني أدرس الأدب الإنجليزي، وأحقق إنجازات حقيقية في مسيرتي المهنية، كما أحاول الحصول على شهادة في علم الاجتماع من جامعة نوتينجهام أو بريستول».

وأجرت جانا عمرو دياب لقاءً مع برنامج «ET بالعربي»، تحدثت من خلاله عن تجربتها مع مرض فرط الحركة.