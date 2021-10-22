4 نجمات بالذهبي الساحر على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء في حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة ومختلفة.

وتنوعت التصميمات ما بين الفساتين الطويلة والفساتين ذات القصات الجريئة، وغلب اللون الذهبي على عدد من النجمات نعرضها لكم كما يلي.

تارا عماد:

وارتدت الفنانة تارا عماد، فستان كت باللون الذهبي، مزينا ببعض التطريزات، ومكشوفا عند منطقة الظهر. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة.

بسنت شوقي:

وارتدت الفنانة بسنت شوقي فستانا باللون الذهبي بقصة الكب مزينا بالتطريزات باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

عبير صبري:

كما طلت الفنانة عبير صبري بفستان طويل باللون الدهبي اللامع، بقصة الكتف الواحد (وان شولدر)، وعلى شكل قلب من عند الصدر، ونسقت معه كلاتش باللون الجولد.

واعتمدت مكياجا قويا واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

بوسي شلبي:

وطلت الإعلامية بوسي بفستان كت باللون الذهبي بصيحة الشراشيب، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى. ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأحمر، وكلاتش باللون الذهبي.

داليا جلال:

وظهرت داليا جلال زوجة مروان يونس بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان باللون الذهبي، بقصة الكب، مزود بإكستنشن، مع كلاش من نفس لون الفستان.