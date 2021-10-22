6 إطلالات الأبرز في ختام مهرجان الجونة.. من الأجمل على الريد كاربت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

انطلق مساء اليوم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وحرصت نجمات الفن على الظهور بأبهي إطلالة على السجادة الحمراء.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز 6 إطلالات جذابة وأنيقة لنجمات الفن.

- فيفي عبده:

طلت الفنانة فيفي عبده بفستان لامع فضفاض وذو أكمام، بفتحة حرف V على منطقة الصدر، مع كلاش ذهبي، ومتزينة بإكسسوارات ذهبية.

واختارت فيفي تسريحة الشعر الناعم المنسدل على الظهر، واعتمدت مكياجًا قويًا.

- يسرا:

وظهرت الفنانة يسرا بفستان بمزيج من اللونين الأسود والفضي اللامع، مزود بإكستنشن من اليد، ونسقت معه كلاتش باللون الفضي، واعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً.

- شيرين رضا:

بينما ارتدت الفنانة شيرين رضا فستانا باللون الأسود، مزيناً بالتطريز من فوق، بصيحة الكتف الواحد، ومنفوش من الأسفل، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

- أمينة خليل:

وطلت الفنانة أمينة خليل بإطلالة ناعمة مرتدية فستان طويل بقصة الكب باللون الأسود، وتميز قصته بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه ومجموعة أساور وخاتم وحلق.

- منة شلبي:

وظهرت الفنانة منة شلبي بإطلالة جذابة، فارتدت فستان طويل كت باللون الأخضر اللامع، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

- ريا أبي راشد:

كما طلت الإعلامية ريا أبي راشد مرتدية فستان طويل كت باللون النبيتي، وتميز قصته بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ومجوهرات مكونة من خاتم وحلق.