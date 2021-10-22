أبرزهن رانيا يوسف ودرة.. نجمات حضرت افتتاح الجونة وغابت عن الختام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير علاء أحمد

تألق العديد من النجوم والفنانين على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بإطلالات متميزة ومتنوعة.

وفي الحفل الختامي، لوحظ غياب عدد من النجمات اللاتي شاركن في فعاليات افتتاح المهرجان الأسبوع الماضي، نرصد أبرزهن فيما يلي:

- درة

ظهرت درة خلال حفل الافتتاح مرتدية فستان طويل باللونين الأبيض والأسود، من مجموعة خريف 2021، للمصمم اللبناني جورج شقرا، بقصة الكتف الواحد (وان شولدر)، وبه كرانيش من عند الصدر، مزودا بإكستينشن باللون الأبيض، ونسقت معه كلاتش أسود.

- رانيا يوسف

وخطفت النجمة رانيا يوسف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان مفتوح على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، حيث ارتدت فستاناً كحلي اللون من القماش المخملي الناعم واللامع، كشف عن ساقها بفتحة جانبية طويلة، والفستان جاء جريئاً كعادة اختيارات رانيا حيث صُمم مفتوحاً من أعلى "كب" مكشوفاً.

كما زين الفستان من الجانب بتطريز لامع وقماش شفاف كشف عن جانبها، وحملت رانيا كلاتش في يدها، وارتدت حذاء عاليا من نفس اللون.

لم تبالغ رانيا في ارتداء الإكسسوارات واكتفت بسوار ماسي عريض وقرط ماسي أنيق، فقط دون اللجوء للمبالغات.

- ياسمين صبري

وتألقت الفنانة ياسمين صبري، بفستان أصفر، تميز بكونه طويل ومفتوح، بحمالات عريضة "وان شولدر"، جاء مرصعا بالفصوص اللامعة.

- هند صبري

وارتدت هند صبري فستانا طويلا باللون الأصفر بقصة الأوف شولدر، بينما ظهرت ياسمين صبري بفستان كت باللون الأصفر مزود بإكستنشن بنفس اللون.

- دينا الشربيني

وأثارت الفنانة دينا الشربيني جدلا كبيرا بإطلالتها الجريئة، خلال افتتاح المهرجان، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون البرتقالي دون أكتاف، وتميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر والبطن، وبوجود فتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة وحلق، كما نسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الفضي.

-ليلى علوي

وظهرت ليلى علوي في الافتتاح بفستان فضي لامع، صك، ذو أكمان طويلة بطول الفستان، مع تسريحة الشعر الأشقر المموج وفرق المنتصف، والروج الأحمر المائل للبرتقالي.

وأسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين يتألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

وعلى مدار 7 أيام منذ انطلاق المهرجان الخميس الماضي، طلّت النجمات بإطلالات متنوعة وجاذبة خطفت الأنظار كالعادة، وتصدرت اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، إما لجمال الإطلالة أو لجراءتها أو لغرابتها أو غيرها.

وفي حفل الختام، سعت النجمات إلى الظهور على السجادة الحمراء بأبهى إطلالة، وتزينها بأفضل الإكسسوارات والمكياج، حتى تخطف الأنظار وتأسر القلوب.