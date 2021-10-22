أنيقة ورومانسية.. إطلالات "الكابلز" في حفل ختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، الذي انطلق مساء اليوم.

وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365"، أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور في أبهى صورة.

- محمد زيدان وزوجته:

تبادل لاعب الكرة محمد زيدان وزوجته النظرات الرومانسية على ريد كاربت، وطلت بفستان طويل بمزيج من الألوان المبهجة، بقصة القلب من عند الصدر، وبصيحة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً، أما زيدان فطهر ببدلة سوداء بياقة ستان، ونسق معها بيبيون وحذاء باللون الأسود.

- محمد فراج وبسنت شوقي:

ارتدت الفنانة بسنت شوقي فستانا باللون الذهبي بقصة الكب مزينا بالتطريزات باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

أما زوجها الفنان محمد فراج ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

- أشرف زكي وروجينا:

طلت الفنانة روجينا بفستان طويل باللون الفضي مزود بأكمام ومزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

أما زوجها الفنان أشرف زكي ارتدى بدلة باللون الأبيض، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق وبنطلون باللون الأسود.

- أحمد داود وعلا رشدي:

وظهرت الفنانة علا رشدي بفستان باللون الأخضر بصيحة الكم الواحد مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، أما زوجها الفنان أحمد داوود ارتدى بدلة باللون الكحلي، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود.

- أحمد الفيشاوي وزوجته:

وطل الفنان أحمد الفيشاوي ببدلة سوداء لامعة، ومعها قميص باللون الأبيض، ونسق معهم بيبيون ونظارة شمسية باللون الأسود.

أما زوجته ندى ارتدت بفستان باللون اللافندر اللامع، مزينا بالتطريز، وبه فتحة صدر كبيرة، ونسقت معه كلاتش باللون الفضي، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

- عبير صبري وزوجها:

وطلت الفنانة عبير صبري بفستان طويل باللون الدهبي اللامع، بقصة الكتف الواحد (وان شولدر)، وعلى شكل قلب من عند الصدر، ونسقت معه كلاتش باللون الجولد، واعتمدت مكياجا قويا واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

وأما زوجها فظهر ببدلة باللون الأسود، ومعها قميص باللون الأبيض، ونسق معها بيبيون حذاء باللون الأسود.

- حسن أبو الروس وزوجته:

ارتدى الفنان حسن أبو الروس جاكيت مطبوع عليه نقوشات على شكل الأسد، ونسق أسفله قميص وبنطلون باللون الأسود، وانتعلت حذاء باللون الأسود.

أما زوجته، طلت مرتدية فستان قصير بقصة الكب فوق الركبة باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وخاتم.

- مروان يونس وزوجته:

وظهر الإعلامي مروان يونس بإطلالة كلاسيكية مرتديًا بدلة، ببنطلون أسود وجاكيت كحلي، منسقًا معها القميص الأبيض.

وطلت زوجته بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستان باللون الذهبي، بقصة الكب، مزود بإكستنشن، مع كلاش من نفس لون الفستان.