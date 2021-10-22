جذابة وأنيقة.. أبرز 60 إطلالة للنجمات في ختام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء في حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة ومختلفة.

وتنوعت التصميمات ما بين الفساتين الطويلة والفساتين ذات القصات الجريئة، لذا نعرض لكم أبرز 60 إطلالة للنجمات في ختام مهرجان الجونة.

وأُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين تألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

وعلى مدار 7 أيام منذ انطلاق المهرجان الخميس الماضي، طلّت النجمات بإطلالات متنوعة وجاذبة خطفت الأنظار كالعادة، وتصدرت اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، إما لجمال الإطلالة أو لجراءتها أو لغرابتها أو غيرها.

وفي حفل الختام، تسعى النجمات إلى الظهور على السجادة الحمراء بأبهى إطلالة، وتزينها بأفضل الإكسسوارات والمكياج، حتى تخطف الأنظار وتأسر القلوب.