الأسود يسيطر على فساتين ريد كاربت ختام مهرجان الجونة.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير علاء أحمد

بعد العديد من الإطلالات المختلفة والمميزة، ذات الألوان المبهجة والمزركشة، والتي جذبت الأنظار خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، منذ انطلاقه الأسبوع الماضي، سيطر اللون الأسود على معظم إطلالات الريد كاربت بحفل الختام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال هذا التقرير أبرز الفنانات اللاتي ظهرن خلال حفل الختام بإطلالات باللون الأسود.

-يسرا

حرصت الفنانة يسرا على الظهور بإطلالة ناعمة، وارتداء فستان بمزيج من اللونين الأسود والفضي اللامع، مزود بإكستنشن من اليد، منسقة معه كلاتش باللون الفضي، واعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً.

-شيرين رضا

وتألقت الفنانة شيرين رضا بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان باللون الأسود، مزيناً بالتطريز من أعلى، بصيحة الكتف الواحد، ومنفوش من الأسفل، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

-أمينة خليل

طلت الفنانة أمينة خليل بإطلالة ناعمة، مرتدية فستان طويل بقصة الكب باللون الأسود، وتميز قصته بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه ومجموعة أساور وخاتم وحلق.

-سمية الخشاب

وظهرت الفنانة سمية الخشاب بإطلالة جذاب، مرتدية فستان مخملي طويل بصيحة "سوسو فينال"، بأكمام منفصلة عن الكتف ومكشوف على الصدر، برسمة موجة مميزة ولامعة..

واعتمدت تسريحة الشعر الناعم المنسدل، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا قويًا ولامع.

-سارة عبدالرحمن

وطلت الفنانة سارة عبد الرحمن بإطلالة ملفتة، مرتدية فستان طويل كت باللون الأسود، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين.ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وأسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين يتألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

وعلى مدار 7 أيام منذ انطلاق المهرجان الخميس الماضي، طلّت النجمات بإطلالات متنوعة وجاذبة خطفت الأنظار كالعادة، وتصدرت اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، إما لجمال الإطلالة أو لجراءتها أو لغرابتها أو غيرها.

وفي حفل الختام، سعت النجمات إلى الظهور على السجادة الحمراء بأبهى إطلالة، وتزينها بأفضل الإكسسوارات والمكياج، حتى تخطف الأنظار وتأسر القلوب.