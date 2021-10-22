جريئة وجذابة.. شاهد أبرز 16 إطلالة للنجمات في ختام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات أنيقة خلال حضورهن حفل ختام مهرجان الجونة في دورته الخامسة.

وتنوعت التصميمات ما بين الفساتين القصيرة والطويلة والجامبسوت والفساتين ذات القصات الجريئة.

وفي الألبوم التالي، نستعرض لكم أبرز 16 صورة على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة.

وتشهد السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، آخر إطلالات النجمات خلال حفل ختام الدورة الخامسة بعد أن تألقن منذ الافتتاح الخميس الماضي، وعلى مدار 7 أيام.

ودوما ما تتنوع إطلالات النجوم والنجمات، وتتميز بالأناقة والجاذبية وحتى الغريبة والمثيرة، ومن ثمّ تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ بداية الحفل وعلى مدار أيام فعاليات المهرجان استطاعت النجمات أن تلفت إليهن الأنظار ويتصدرن "التريند" (محرك البحث جوجل)، بفساتينهن على الريد كاربت، ومنهن: أروى جودة ورانيا يوسف وإيهام شاهين ودارين حداد ونجلاء بدر، وأيضا ياسمين صبري وصبا مبارك ولبلبة ومايان السيد.