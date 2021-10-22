من الأجمل؟.. أبرز إطلالات نجمات الفن في ختام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

اعتادت نجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة ومتنوعة خلال حضورهن على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

ونستعرض لكم أبرز إطلالات نجمات الفن في ختام المهرجان الذي بدأ مساء اليوم الخميس، خلال الألبوم المرفق بالأعلى، والسطور التالية:

شيرين رضا:

طلت الفنانة شيرين رضا بفستان باللون الأسود، مزيناً بالتطريز من فوق، بصيحة الكتف الواحد، ومنفوش من الأسفل، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

علا رشدي:

وارتدت الفنانة علا رشدي فستانا باللون الأخضر بصيحة الكم الواحد مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، أما داوود فارتدى بدلة باللون الأسود.

روجينا:

وارتدت الفنانة روجينا فستانا باللون الفضي مزود بأكمام ومزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

يسرا:

وطلت الفنانة يسرا بفستان بمزيج من اللونين الأسود والفضي اللامع، مزود بإكستنشن من اليد، ونسقت معه كلاتش باللون الفضي، واعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً.

سارة عبد الرحمن:

وارتدت الفنانة سارة عبد الرحمن فستانا طويل كت باللون الأسود، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

تارا عماد:

وتألقت الفنانة تارا عماد بفستان كت باللون الذهبي، مزينا ببعض التطريزات، ومكشوفا عند منطقة الظهر، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة.

إلهام شاهين:

طلت الفنانة إلهام شاهين بفستانا لامعا باللون الأخضر اللامع، مزود بأكمام طويلة، وحزاما من نفس خامة الفستان عند منطقة الخصر،

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر القصير المنسدل، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود،

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق.

ريا أبي راشد:

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد مرتدية فستان طويل كت باللون النبيتي، وتميز قصته بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ومجوهرات مكونة من خاتم وحلق.

هالة صدقي:

وطلت الفنانة هالة صدقي بفستان كات طويل باللون الأزق، مزينا بالتطريز، مزود باكستنشن من اليد، ونسقت معه كلاتش باللون الجولد،

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدلا على جانبي كتفيها.

صبا مبارك:

وظهرت الفنانة صبا مبارك بفستان أبيض ضيق، بقصة مميزة على منطقة الخصر، وتطريزات حول الرقبة باللون الذهبي، واعتمدت تسريحة الشعر ذيل الحصان، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا ناعمًا.

بسمة:

كماارتدت الفنانة بسمة بفستان طويل الموف اللامع، بقصة الكب، مزينا بالتطريز باللون الفضي، ونسقت معه كلاتش باللون الجولد، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

مي الغيطي:

وتألقت الفنانة مي بفستان طويل باللون الذهبي بقصة الكب، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

نجلاء بدر:

وارتدت الفنانة نجلاء بدر فستانا كت باللون الأخضر ومزينا بالتطريزات باللون الأوف وايت ويتميز الفستان بأنه مكشوف الظهر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

أنوشكا:

وظهرت الفنانة أنوشكا مرتدية فستان أسود بقصة الكب، مزود بكرانيش عند الخصر، ومطعم باللون البيج، وتزينت بقرطين بأذنيها على شكل أفرع الشجر، واعتمدت تسريحة شعر كلاسيكية، حيث اختارت تسريحة الشعر المرفوع، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا يتماشى مع ألوان إطلالتها.

عبير صبري:

وطلت الفنانة عبير صبري بفستان طويل باللون الدهبي اللامع، بقصة الكتف الواحد (وان شولدر)، وعلى شكل قلب من عند الصدر، ونسقت معه كلاتش باللون الجولد، واعتمدت مكياجا قويا واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

سمية الخشاب:

وظهرت الفنانة سمية الخشاب بفستان مخملي طويل بصيحة "سوسو فينال"، بأكمام منفصلة عن الكتف ومكشوف على الصدر، برسمة موجة مميزة ولامعة، واعتمدت تسريحة الشعر الناعم المنسدل، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا قويًا ولامع.

أسماء جلال:

ظهرت الفنانة أسماء جلال بفستانا طويلا كت باللون الفضي، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ونسقت مع الإطلالة حذاء بنفس لون الفستان، وكلاتش باللون الأبيض.

ثراء جبيل:

طلت الفنانة ثراء جبيل بفستان طويل باللون الكاشمير بقصة الكم الواحد ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الفضي.