زوجة حسن أبو الروس تدعمه بعد الانتقادات الأخيرة: ياريتكم تبقوا زيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرجت المصممة الشهيرة، غادة والي، زوجة الفنان حسن أبو الروس، عن صمتها تجاه الشائعات التي روجها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على زوجها، عقب ظهوره مع الفنانة دينا الشربيني بشكل مستمر مؤخرا في مدينة الجونة، في ظل غياب تام زوجته، ما دفع البعض للزعم بتوتر العلاقة بين «أبو الروس» وزوجته، والسؤال عن حقيقة علاقته مع دينا الشربيني، بسبب اشتراكهما في أحدث الأعمال الغنائية «فلتت مني»، وظهورهما في العديد من المقاطع المصورة والمشاهد بمدينة الجونة.

غادة والي تنشر صورا لزوجها حسن أبو الروس

وشاركت «والي» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة صور مختلفة للفنان حسن أبو الروس، خلال مواقف مختلفة، في الزفاف، وبروفات العمل، ولقطات مع أصدقائه ومع دينا الشربيني، وأيضا مشاهد من أعماله السابقة، لترد على كافة الاتهامات التي يتعرض لها.

وقالت غادة والي، زوجة الفنان حسن أبو الروس، في تعليقها على الصور: «الناس اللي بتنتقد حسن، ياريتكم تبقوا زيه، في شجاعته وحقيقته، مش بيمشي ورا الدارج والتريند، وبيوصل لحلمه بمجهوده من غير واسطة ولا معارف، كلنا في ضهرك وبنحبك يا ألذ شيكالاستيك».

وأشارت زوجة الفنان، إلى أن ما يحدث معه حملة مقصودة، قائلة: «لسه شغلة تريند ومفيش حاجة هتوقف نجاحه أو عزيمته، وكل اللي عارفه وقابله عارف هو إزاي جدع وصاحب صاحبه واللي بيعوزه بيلاقيه».

وعن علاقته بدينا الشربيني، وظهوره معها، أكدت زوجته، أن الأمر جزء من حملة الدعاية التي نجح فيها لترويج آخر أعماله، مشيرة إلا أنه يعمل أكثر من 10 ساعات.

ولم تغفل غادة والي، الانتقادات الموجهة له بسبب قلة أعماله، أو حتى ملابسه المثيرة للجدل، مشيرة إلا أنه شارك في العديد من الأعمال، وإن ملابسه بسبب تأثره ببعض الفنانين الغرب، وأن الأمر يعود لسنوات طويلة.

زواج حسن أبو الروس وغادة والي

وكان الفنان حسن أبو الروس، احتفل بزفافه على المصممة الشهيرة، غادة والي، في يونيو الماضي، في حفل كبير بمدينة ملاهي، حضره نجوم الفن والإعلام.