زوجة حسن أبو الروس توجه رسالة لـ دينا الشربيني بعد «فلتت مني» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهور الفنانة دينا الشربيني، بصحبة الفنان الشاب حسن أبو الروس، في مدينة الجونة الساحلية، ومشاركتهما في أغنية «فلتت مني»؛ فتح الباب أمام التكهنات حول علاقة تجمع الثنائي، خاصة مع عدم حضور المصممة غادة والي، زوجة «أبو الروس»، بصحبته، واختفائها تمامًا عن المهرجان، فضلا عن إلغائها متابعته، ما زاد من الشكوك والشائعات حول علاقته بدينا الشربيني.

زوجة حسن أبو الروس توجه رسالة لـ دينا الشربيني

وبعد شائعات ارتباط «الشربيني وأبو السعود»، وفق مزاعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شاركت غادة والي، زوجة حسن أبو الروس، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة للفنانة دينا الشربيني، بإطلالتها المميزة بالفستان البرتقالي، الذي ظهرت به مع حسن أبو الروس، موجهة لها «إيموشن قلب»، كما احتفلت بالاستايل الخاص بها، الذي صممته شقيقتها ميسون والي.

أين اختفت زوجة حسن أبو الروس من الظهور معه؟

جدير بالذكر، أن غادة والي، زوجة حسن أبو الروس، شاركت متابعيها مؤخرًا، صورة لها خارج البلاد، مشيرة لسفرها، بالتوازي مع ظهور زوجها رفقة الفنانة دينا الشربيني، في الجونة، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وجاء ذلك عقب تساؤلات المتابعين عنها، والتساؤل عن سبب اختفائها.

من هي غادة والي.. زوجة حسن أبو الروس؟

- تعمل مصممة جرافيك رائدة في مصر، حيث قامت بتصميم العديد من العلامات التجارية والمشروعات الفنية العديدة.

- توجت من قبل بالميدالية الفضية في جوائز التصميم الدولية بإيطاليا.

- لها العديد من الأعمال المميزة التي ظهرت في المعارض الفنية في جميع أنحاء العالم، وتم عرضها في العديد من المقالات الدولية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، كوارتز أفريقيا، Wired Italia & Japan ،Slanted Berlin والعديد من المنصات العالمية.

- استطاعت الفوز في مسابقة Granshan في ميونيخ، بالإضافة إلى جائزتي Adobe Design Achievement في سان دييغو.

- حصلت على جائزة AWDA وAIAP للمرأة في التصميم في ميلانو، تقديرا للمرأة المؤثرة في هذا المجال.

- تعد أول امرأة مصرية تظهر في هذه الفئة لفنون والمهاجرين على الإطلاق عام 2017.

- تم اختيارها أيضًا في قائمة OKAYAFRICA-100WOMEN لعام 2018.

- ظهرت في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، خلال تمثيل حملة تمكين مجلس المرأة المصرية.

- تزوجت الفنان حسن أبو الروس، في يونيو الماضي، في حفل كبير بمدينة ملاهي.