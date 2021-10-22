الامارات | فتاة مصرية تستغيث في بث على «الفيس».. هارب من الإعدام يهدد أسرتها بالمتفجرات في سوهاج

شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة مصرية تستغيث في بث على «الفيس».. هارب من الإعدام يهدد أسرتها بالمتفجرات في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استنجدت فتاة مصرية بالأجهزة الأمنية لإنقاذ أسرتها من قبضة أحد المطلوبين جنائيا بمحافظة سوهاج، حيث قالت في بث مباشر على «فيس بوك» أن أحد أقربائها يحاصر البيت بالمتفجرات وأنابيب الغاز والقنابل مهدداً جميع أفراد المنزل.

ودفعت أجهزة الأمن بسوهاج، بقوة من الشرطة، وقوات من الأمن المركزى إلى مكان البلاغ فور استغاثة الفتاة، حيث فر المتهم من مكان البلاغ عقب علمه بوصول الشرطة، وجرى تعيين خدمة أمنية حول منزل الأسرة، والبدء في تنفيذ خطة أمنية محكمة لتحديد مكان هروب واختباء المتهم، والعمل على ضبطه، حيث تبين أنه هارب من تنفيذ حكم بالإعدام في قضية «قتل»، ومطلوب ضبطه في قضايا أخرى، وبينه وبين والد الفتاة خلافات على مبلغ سمسرة في بيع منزل وهم أبناء عمومة من عائلة واحدة.

وحسب «المصري اليوم» تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من وحدة الرصد والمتابعة بالمديرية، باستغاثة فتاة تدعى أمنية خالد في بث مباشر على «الفيس بوك» من أحد الأشخاص من أقاربهم صادر بحقه حكم بالإعدام، بقيامه بمحاصرة منزلهم بمدينة طما وتهديده بإحراقهم، ووضع متفجرات حول المنزل، وعلى الفور تحركت قوة من ضباط المباحث، وبدعم من قوات الأمن المركزى، إلى مكان البلاغ.

وتبين فرار المتهم ويدعى عمرو. ش فور علمه بوصول قوات الشرطة، وتبين عدم صحة ما ذكرته الفتاة بوضع متفجرات حول المنزل، وأن المتهم هدد الأسرة بأسطوانة بوتاغاز وضعها أمام المنزل، بسبب خلاف على مبلغ 50 ألف جنيه سمسرة بيع منزل مع والد الفتاة، كما تبين من المعاينة أن الفتاة غير مقيمة مع أسرتها في المنزل محل البلاغ بمدينة طما، وأنها تقيم في القاهرة للدراسة، وأنها بثت الفيديو من مكان تواجدها عقب اتصالها بأسرتها وعلمها بتهديد المتهم لهم.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم من عائلة والد الفتاة، وأنه حضر وبحوزته أسطوانة بوتاغاز وضعها أمام المنزل، وهدد والد الفتاة بإحراقهم إذا لم يحصل على المبلغ المالى الخاص به، وأنه قام بفتح الغاز وأغلق الأسطوانة مرة أخرى وفر هارباً من المكان فور وصول قوات الشرطة، ويجرى الآن تتبعه وتحديد مكانه لضبطه.



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